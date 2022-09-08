В «Ленфильм-клубе» проведут премьерный показ фильма «Экспресс» — победителя фестиваля «Окно в Европу»

Ленту «Экспресс» впервые показали на фестивале «Окно в Европу» в Выборге, где она получила главный приз, а также награды «За лучший актерский ансамбль» и «Лучшую операторскую работ».

Работа Руслана Братова рассказывает историю взросления молодого человека в небольшом провинциальном городе. Главный герой, Саша Сосланов, ставит последнюю тысячу рублей на несколько событий — «экспресс». Однако парень теряет карточку для получения выигрыша, и у него есть только три дня, чтобы найти ее и получить свой «счастливый билет» в новую жизнь.

В картине играют Лев Зулькарнаев, Павел Ворожцов, Артур Хатагов, Сергей Гайтеров, Александр Сланов, Ольга Смирнова, Милина Хакирова и другие. После показа фильма пройдет обсуждение со съемочной группой, которая приедет на «Ленфильм-клуб» своим основным составом.

Расписание киноклуба появится в начале октября. Туда будут входить дискуссионные встречи с создателями фильмов «Непослушник» (Владимир Котт), «Синдром отложенного счастья» (Татьяна Колганова), «Межсезонье» (Александр Хант), показы короткометражного кино, лекториум о создании документальных журналистских фильмах и многое другое.

Первый «Ленфильм-клуб» в новом сезоне пройдет 13 сентября в 20:00 на Каменноостровском проспекте, 10, на 3 этаже в «Ленфильме». Зарегистрироваться на событие можно по ссылке. Количество мест ограничено.