На «Ленфильме» открывается выставка о киноавангарде режиссера Владимира Кобрина

На петербургской киностудии «Ленфильм» открывается выставка, посвященная режиссеру Владимиру Кобрину. Его называют «пионером компьютерной анимации», причисляют к позднесоветскому авангарду и к экспериментальному кино.
Выставка «Абсолютно из ничего: киноавангард Владимира Кобрина» погружает в кинематографический мир режиссера — пространство удивления и смятения, территорию науки и искусства, логику рациональности и фантазии одновременно. Экспозиция разместится в фойе «Ленфильма» и музейном пространстве киностудии.
В фойе будет представлена стена-таймлайн, рассказывающая о фильмах Кобрина и объясняющая творчество режиссера через современные ему тенденции в науке и искусстве: от открытия биофизики и творчества советских художников-авангардистов 1960-х до «параллельного кино» рубежа 1980-1990-х годов.
В музее «Ленфильма» построят аллюзию на кабинет Владимира Кобрина и небольшой кинозал, а также шесть интерактивных столов-натюрмортов. Принимая приглашение к тому или иному столу, зритель окажется в пространстве интерпретаций не только творчества Кобрина, но и тех явлений, которые он описывает в своем кино.
На выставке впервые будут представлены как оригинальные артефакты, так и созданные специально для нее аналоговые и цифровые игры, которые также помогут в полной мере рассказать о вселенной Владимира Кобрина. В выставочном пространстве будут звучать голоса Александра Сокурова, Юрия Норштейна, Андрея Хржановского, Олеси Туркиной, Виктора Мазина, Наума Клеймана и других знатоков и ценителей творчества режиссера.
Кураторами выставки выступили исследователь кино и фотографии, преподаватель Ольга Давыдова, искусствовед Карина Караева и искусствовед, исследователь кино и медиа Владислав Румянцев. Художник экспозиции — Полина Заславская.
«Есть режиссеры, к фильмам которых трудно подступиться. Владимир Михайлович Кобрин один из них. Его фильмы завораживают, но не поддаются пересказу. Образы впечатываются в память, но сопротивляются однозначной интерпретации. Любые описания кинематографа Кобрина кажутся недостаточными», — отмечает куратор Ольга Давыдова.
Выставка «Абсолютно из ничего: киноавангард Владимира Кобрина» будет работать с 15 сентября по 9 октября 2022 года. Подробности и время работы можно найти здесь.
Владимир Кобрин — автор научно-популярных фильмов о физических и биофизических явлениях, постоянный режиссер «Центрнаучфильма», представитель независимого кинематографа 1990-х и создатель домашней киностудии «Kobrin Screen Studio». Руководил экспериментальной мастерской во ВГИКе, ставшей предтечей мастерской режиссуры мультимедиа, один из пионеров компьютерной анимации в СССР и России.
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