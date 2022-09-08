На «Ленфильме» открывается выставка о киноавангарде режиссера Владимира Кобрина

Выставка «Абсолютно из ничего: киноавангард Владимира Кобрина» погружает в кинематографический мир режиссера — пространство удивления и смятения, территорию науки и искусства, логику рациональности и фантазии одновременно. Экспозиция разместится в фойе «Ленфильма» и музейном пространстве киностудии.

В фойе будет представлена стена-таймлайн, рассказывающая о фильмах Кобрина и объясняющая творчество режиссера через современные ему тенденции в науке и искусстве: от открытия биофизики и творчества советских художников-авангардистов 1960-х до «параллельного кино» рубежа 1980-1990-х годов.

В музее «Ленфильма» построят аллюзию на кабинет Владимира Кобрина и небольшой кинозал, а также шесть интерактивных столов-натюрмортов. Принимая приглашение к тому или иному столу, зритель окажется в пространстве интерпретаций не только творчества Кобрина, но и тех явлений, которые он описывает в своем кино.

На выставке впервые будут представлены как оригинальные артефакты, так и созданные специально для нее аналоговые и цифровые игры, которые также помогут в полной мере рассказать о вселенной Владимира Кобрина. В выставочном пространстве будут звучать голоса Александра Сокурова, Юрия Норштейна, Андрея Хржановского, Олеси Туркиной, Виктора Мазина, Наума Клеймана и других знатоков и ценителей творчества режиссера.