Вышел тизер военной драмы «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера

Сюжет фильма расскажет историю молодого солдата Пауля Боймера, который вместе со своими товарищами добровольно вступил в армию для участия в Первой мировой войне. На фронте друзья столкнутся со всеми реалиями войны, постоянным чувством отчаяния и желанием поскорее вернуться домой.

Главные роли в фильме исполнили Феликс Каммерер, Даниель Брюль, Аарон Хилмер, Альбрехт Шух и Антон фон Люке. Адаптацию для Netflix снял немецкий режиссер Эдвард Бергер, который ранее поставил два эпизода сериала «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном. Премьерный показ на больших экранах пройдет 29 сентября в Германии, на стриминговом сервисе картина появится 28 октября.