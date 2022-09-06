Вышел тизер военной драмы «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера

На YouTube-канале Netflix выпустили тизер фильма «На Западном фронте без перемен» немецкого режиссера Эдварда Бергера. Это первая немецкоязычная адаптация одноименного романа Эриха Марии Ремарка.
Сюжет фильма расскажет историю молодого солдата Пауля Боймера, который вместе со своими товарищами добровольно вступил в армию для участия в Первой мировой войне. На фронте друзья столкнутся со всеми реалиями войны, постоянным чувством отчаяния и желанием поскорее вернуться домой.
Главные роли в фильме исполнили Феликс Каммерер, Даниель Брюль, Аарон Хилмер, Альбрехт Шух и Антон фон Люке. Адаптацию для Netflix снял немецкий режиссер Эдвард Бергер, который ранее поставил два эпизода сериала «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном. Премьерный показ на больших экранах пройдет 29 сентября в Германии, на стриминговом сервисе картина появится 28 октября.
Комментарии (0)