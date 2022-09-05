СМИ: Супермен и Алая ведьма могут появиться в сериале «Дом дракона»

Вероятнее всего, актеров рассматривают для участия во втором сезоне приквела «Игры престолов». Однако пока не ясно, какие роли исполнят Олсен и Кавилл. Также неизвестно, на какой стадии находятся переговоры с артистами.

В издании отмечают, что участию Кавилла в проекте может помешать его большая занятость. Он продолжает сниматься в «Ведьмаке», также ведутся разговоры, что актер может вернуться к роли Супермена. Помимо этого, есть вероятность, что британец присоединится к киновселенной Marvel: он может сыграть Гипериона во втором сезоне сериала «Локи».

У Олсен, напротив, график не такой напряженный. В Cosmic Book News отмечает, что она недавно закончила сниматься в проекте «Любвь и смерть», а на сайте IMDb в ее фильмографии уже появилась строчка о возможном участии в «Доме дракона».