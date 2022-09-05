СМИ: Супермен и Алая ведьма могут появиться в сериале «Дом дракона»

Актер Генри Кавилл («Агенты А.Н.К.Л.», «Человек из стали») и актриса Элизабет Олсен («Ванда/Вижн») могут сыграть в сериале «Дом дракона». Об этом написал Cosmic Book News со ссылкой на инсайдера Дэниела RPK.
Вероятнее всего, актеров рассматривают для участия во втором сезоне приквела «Игры престолов». Однако пока не ясно, какие роли исполнят Олсен и Кавилл. Также неизвестно, на какой стадии находятся переговоры с артистами.
В издании отмечают, что участию Кавилла в проекте может помешать его большая занятость. Он продолжает сниматься в «Ведьмаке», также ведутся разговоры, что актер может вернуться к роли Супермена. Помимо этого, есть вероятность, что британец присоединится к киновселенной Marvel: он может сыграть Гипериона во втором сезоне сериала «Локи».
У Олсен, напротив, график не такой напряженный. В Cosmic Book News отмечает, что она недавно закончила сниматься в проекте «Любвь и смерть», а на сайте IMDb в ее фильмографии уже появилась строчка о возможном участии в «Доме дракона».
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