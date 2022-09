Объявлены первые лауреаты премии «Эмми». Больше всего наград — у «Эйфории», «Очень странных дел» и «Белого лотоса»

По числу наград Creative Arts Emmy Awards лидируют сериалы «Эйфория» от HBO, «Очень странные дела» от и Netflix «Белый лотос» от HBO с Сидни Суини в главной роли, получившие по пять статуэток. По четыре награды взяли «Игра в кальмара» мультсериал «Аркейн». Первой корейской актрисой, победившей в категории «Приглашенная актриса», стала Ли Ю-ми, исполнившая роль Чжи Ен в «Игре в кальмара». В трех категориях победили комедийные сериалы «Барри» от HBO и «Убийства в одном здании» от Hulu.

В общей сложности проекты HBO и HBO Max одержали 25 побед, Netflix забрал чуть меньше — 23 статуэтки Creative Arts Emmy Awards. Лучшим телепроектом стал «Чип и Дейл спешат на помощь», вышедший на Disney+ в мае этого года.

44-й президент США Барак Обама по итогам Creative Arts Emmy Awards стал «Выдающимся рассказчиком» за участие в документальном сериале от Netflix «Наши великие национальные парки» (Our Great National Parks). Проект состоит из пяти частей, Обама участвовал в первой из них — «Мир чудес» (A World of Wonder). Вместе с экс-президентом в данной категории были заявлены американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар, британский телеведущий и автор документальных фильмов о природе Дэвид Аттенборо, американский комик и телеведущий Уолтер Камау Белл, а также кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго.

В 2022 году международная телевизионная премия «Эмми» пройдет в 74-й раз. Основная церемония вручения наград состоится 12 сентября в Лос-Анджелесе. За главный приз — звание лучшего драматического сериала 2022 года — будут бороться проекты «Игра в кальмара», «Лучше звоните Солу», «Наследники», «Озарк», «Очень странные дела», «Разделение», «Шершни» и «Эйфория». Полный список лауреатов премии Creative Arts Emmy Awards можно посмотреть здесь.