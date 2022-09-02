«Властелин Колец: Кольца власти» и «Пациент» со Стивом Кареллом: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение «Рика и Морти», триллер со Стивом Кареллом и Доналом Глисоном «Пациент», приквел «Властелина колец» и документальный проект о скандальной истории Арми Хаммера — рассказываем о сериалах и фильмах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Елизавета», премьера («Россия»)
На канале «Россия» достаточно успешным стал проект про Екатерину II. Возможно, именно поэтому в формате костюмного сериала решили выпустить историю про еще одну императрицу — Елизавету Петровну. Впрочем, с фактами тут обходятся вольно, сделав ставку на жанр приключений. Заглавную роль играет Юлия Хлынина.
С 29 августа, «Россия», Smotrim.ru
Сериал «Пациент» / The Patient, премьера (Hulu)
Триллер со Стивом Кареллом и Доналом Глисоном. К психотерапевту Алану приходит новый пациент — маньяк Сэм, который хочет перестать убивать. Алан оказывается в моральной ловушке — ему нужно скорее помочь серийному убийце, иначе он косвенно станет соучастником следующих преступлений (или даже их жертвой). Параллельно психотерапевта мучают собственные призраки прошлого — вроде вины перед погибшей женой и сыном, с которым так и не смог выстроить здоровые отношения, несмотря на, казалось бы, более чем профильное образование.
С 30 августа, Hulu
Фильм «Я был там» / I Came By
Хоррор Бабака Анвари («В тени» и «Раны»), главные роли в котором играют Джордж Маккэй и Хью Бонневилль. Граффитист Тоби пробирается в дома богатых людей и оставляет на стенах социально-художественную надпись «Я был там» («I Came By»). Однажды он проникает в особняк бывшего судьи Верховного суда. Там он видит то, что явно не предназначалось для глаз других людей.
С 31 августа, Netflix
Сериал «Пантеон» / Pantheon, премьера (AMC)
Анимационный сериал о цифровом бессмертии, основанный на сай-фай-рассказах программиста и писателя Кена Лю (он же стал одним из продюсеров проекта). После смерти отца Мэдди вдруг начинает получать от него сообщения в сети. Оказалось, его мозг был загружен в «облако» и теперь продолжает существовать уже вне физической оболочки.
С 1 сентября, AMC
Сериал «Властелин Колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: The Rings of Power, премьера (Amazon)
Главная битва этой осени — это не противостояние в Доме Таргариенов, а схватка этого спин-оффа «Игры престолов» за зрительские рейтинги с другим сериалом про фантазийные миры: приквелом «Властелина колец». Действие в «Кольцах власти» происходит в Средиземье, но за тысячи лет до событий «Хоббита». Речь о Второй эпохе — ключевой для мифологии Толкина, при этом его законченной книги о ней нет (о Первой рассказывается в «Детях Хурина», о Третьей — в «Хоббите»). Главными событиями тут будет создание Кольца власти, гибель острова Нуменор и союз эльфов и людей против Саурона.
Со 2 сентября, Amazon Prime Video
Сериал «Дом семьи Хаммер» / House of Hammer, премьера (Discovery+)
Если вы не особенно следили, что же происходило с Арми Хаммером, этот документальный мини-сериал расскажет всю историю подробно. А заодно — о предках актера. Напомним, несколько женщин обвинили Хаммера в абьюзе и желании воплотить весьма специфичные фантазии. Над «Домом» работали Элли Хаками и Джулиан Хоббс, спродюсировавшие «Красного Элвиса» и «Пещеру забытых снов».
Со 2 сентября Discovery+
Сериал «Подделки» / Fakes, премьера (Netflix)
Подростковая комедия о подругах-школьницах Зое (Эмилия Баранак) и Ребекке (Дженнифер Тонг). Они открывают бизнес по созданию фальшивых удостоверений личности для тинейджеров, который быстро начинает процветать. Вот только на след юных мошенниц выходит полиция. Среди сценаристов проекта — Дэвид Турко, работавший над «Монахиней-воином».
Со 2 сентября, Netflix
Сериал «Новая жизнь Эллы» / Life by Ella, премьера (Apple TV+)
Apple TV+ также продолжит выпускать проекты для детско-подростковой аудитории. Это, как и вышедший в июле «Уверенным шагом», сериал про возвращение в школу и адаптацию в ней. Речь о девочке Элле (Лили Брукс О’Брайант), пережившей курс химиотерапии. Она пытается вести обычную жизнь, как и ее сверстники, но родители беспокоятся о ее здоровье. Маму и папу играют Мэри Фабер («Шучу») и Кевин Рам («С любовью, Виктор»).
С 2 сентября, Apple TV+
Сериал «Маленькие женщины» / Jakeun assideul, премьера (Netflix)
Для всех, кого не устроила довольно классическая адаптация «Маленьких женщин» Гретой Гервиг, теперь есть и вольная корейская киноверсия романа Луизы Мэй Олкотт. Три сестры по-разному видят свою жизнь: старшая (Ким Го-ын) мечтает стать обеспеченной и вырваться из нищеты, средняя (Нам Джи-хен) пытается добиться успехов в журналистике, а младшая (Пак Чи-ху) занимается рисованием. В гостях у них все чаще начинает бывать выпускник престижного университета (Ви Ха-джун из «Игры в кальмара»).
С 3 сентября, Netflix
Сериал «Рик и Морти» / Rick and Morty, 6 сезон (Adult Swim)
Культовый мультсериал про эксцентричного и токсичного дедушку Рика и ведомого внука Морти зашел, на радость многочисленным фанатам, уже на шестой сезон. Хотя часть поклонников и считает, что проект столкнулся с типичной проблемой всех долгоиграющих шоу: самоповторами и штампами.
Детали нового сезона пока держатся в секрете, так что есть шанс, что создатели «Рика и Морти» удивят зрителей, если не сюжетными поворотами, то звездными камео. За последние годы в сериале успели появиться Илон Маск, Тайка Вайтити и Стив Бушеми.
С 4 сентября, Adult Swim
Сериал «Дикая река» / Savage River, премьера (Aquarius Films)
Детективный мини-сериал в духе «Острых предметов» и «Мейр из Исттауна». Мики (Кэтрин Лэнгфорд из «13 причин почему») возвращается в родной провинциальный город, отсидев восемь лет в тюрьме. Она хочет начать все сначала, но когда происходит убийство, девушка вновь становится главной подозреваемой, по мнению местных жителей. Мики приходится провести собственное расследование, чтобы доказать свою невиновность. Режиссером сериала выступила Джослин Мурхаус, известная по фильму «Месть от кутюр» с Кейт Уинслет.
С 4 сентября ABC TV и iview, в сентябре — в «Амедиатеке»
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