Петербургская киностудия «Ленфильм» приступила к реставрации Четвертого павильона. В мае 1896 года здесь состоялся первый в России киносеанс, а уже в следующем веке снимали «Золушку», «Синюю птицу», «Старика Хоттабыча», «Труффальдино из Бергамо» и «Трудно быть богом».
Как рассказали «Собака.ru» на «Ленфильме», Четвертый павильон — старейшее сооружение на территории киностудии. В 1886 году на этом месте открылся знаменитый сад и ресторан «Аквариум», а в 1891 — каменный театр. 4 мая 1896 года, в антракте оперетты Виктора Роже «Альфред-паша в Париже», здесь состоялся первый в России киносеанс. После революции помещения «Аквариума» были переданы кинофабрике «Севзапкино» для организации кинопроизводственного городка.
Официально частью «Ленфильма» здание стало в 1925 году, хотя первые съемки прошли здесь в 1918-ом. В Четвертом павильоне снимали «Золушку», «Синюю птицу», «Старика Хоттабыча», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Труффальдино из Бергамо», «Трудно быть богом», «28 панфиловцев», «Гоголя», «По щучьему велению» и еще свыше сотни кинокартин. Как отмечают на «Ленфильме», сегодня это один из самых востребованных павильонов киностудии. Реставрационные работы — и фасада, и внутренние — ведутся без прекращения съемочного процесса.
Пятый павильон киностудии, где до революции располагался городской рынок, начнут реставрировать в 2023 году. Здание, своды которого выполнены по проекту французского инженера и архитектора Гюстава Эйфеля, стало кинематографической площадкой в 1930-е, когда бывший рынок был присоединен к фабрике «Совкино». Именно здесь снимали «Маскарад» Сергея Герасимова: съемки продолжались и в годы войны, когда «Ленфильм» еще не эвакуировали. В ходе реставрации, работа над проектом которой уже ведется, будут полностью восстановлены витражи.
«Реставрация исторических Четвертого и Пятого павильонов — одна из важных задач для нас. Этого не делалось десятилетиями. Четвертый павильон реставрируется параллельно со съемочным процессом, и, учитывая, что мы, кроме ремонтных работ, ведем также его полное техническое переоснащение внутри, то весь процесс — сложнейшая задача. В обновленном виде Четвертый павильон предстанет уже к Новому году, а над проектом реставрации Пятого сейчас работаем», — отметил генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков.
Комментарии (0)