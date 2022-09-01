Как рассказали «Собака.ru» на «Ленфильме», Четвертый павильон — старейшее сооружение на территории киностудии. В 1886 году на этом месте открылся знаменитый сад и ресторан «Аквариум», а в 1891 — каменный театр. 4 мая 1896 года, в антракте оперетты Виктора Роже «Альфред-паша в Париже», здесь состоялся первый в России киносеанс. После революции помещения «Аквариума» были переданы кинофабрике «Севзапкино» для организации кинопроизводственного городка.

Официально частью «Ленфильма» здание стало в 1925 году, хотя первые съемки прошли здесь в 1918-ом. В Четвертом павильоне снимали «Золушку», «Синюю птицу», «Старика Хоттабыча», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Труффальдино из Бергамо», «Трудно быть богом», «28 панфиловцев», «Гоголя», «По щучьему велению» и еще свыше сотни кинокартин. Как отмечают на «Ленфильме», сегодня это один из самых востребованных павильонов киностудии. Реставрационные работы — и фасада, и внутренние — ведутся без прекращения съемочного процесса.