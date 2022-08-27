18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

В сети появился трейлер сериала «Винчестеры» — приквела шоу «Сверхъестественное»

Поделиться:

Телеканал The CW выпустил новый трейлер сериала «Винчестеры», который станет приквелом многосерийного шоу «Сверхъестественное». Премьера состоится 11 октября.

В видео демонстрируются кадры, которые раскрывают военное прошлое Джона Винчестера. Также зрителям расскажут о знакомстве с его будущей женой Мэри. Новый сериал посвятят их паре и поискам таинственно пропавших родителей.

Сообщается, что в приквеле также вернется Дин в исполнении Дженсена Эклса. Герой выступит рассказчиком. А главную роль в «Винчестерах» исполнил Дрейк Роджер. Его возлюбленную, в будущем мать Дина и Сэма — героев «Сверхъестественного», сыграла Мег Доннелли.

Ранее канал выпустил еще один трейлер, в котором раскрываются некоторые из интриг будущего проекта.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: