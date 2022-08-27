В сети появился трейлер сериала «Винчестеры» — приквела шоу «Сверхъестественное»

Телеканал The CW выпустил новый трейлер сериала «Винчестеры», который станет приквелом многосерийного шоу «Сверхъестественное». Премьера состоится 11 октября.
В видео демонстрируются кадры, которые раскрывают военное прошлое Джона Винчестера. Также зрителям расскажут о знакомстве с его будущей женой Мэри. Новый сериал посвятят их паре и поискам таинственно пропавших родителей.
Сообщается, что в приквеле также вернется Дин в исполнении Дженсена Эклса. Герой выступит рассказчиком. А главную роль в «Винчестерах» исполнил Дрейк Роджер. Его возлюбленную, в будущем мать Дина и Сэма — героев «Сверхъестественного», сыграла Мег Доннелли.
Ранее канал выпустил еще один трейлер, в котором раскрываются некоторые из интриг будущего проекта.
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