На «Лендоке» пройдет благотворительный показ фильма «The Doors» в поддержку больных лейкемией

«The Doors» 1991 года — культовый фильм Оливера Стоуна об американском музыканте и поэте Джиме Моррисоне, его группе The Doors и психоделических шестидесятых. История секс-символа и бунтаря, перевернувшего представление о рок-н-ролле и ставшего иконой целого поколения, рассказана на основе реальных событий.

Финальная отреставрированная версия была представлена на Каннском кинофестивале (Cannes Classic) в 2019 году. Психоделический музыкальный портрет Моррисона, написанный Стоуном с помощью 25 песен The Doors, прошел первую 4K-реставрацию с использованием технологии Dolby Atmos.

Благотворительный показ фильма, организованный кинопрокатной помпанией «Про:взгляд» и открытой киностудией «Лендок», пройдет 27 августа. Фильм представят организатор ежегодного фестиваля в честь дня рождения Джима Моррисона Алексей Коломенцев и директор по коммуникациям Фонда по борьбе с лейкемией Арина Фауль. Подробности и билеты можно найти по ссылке.

«Мы восхищаемся командой Фонда борьбы с лейкемией и в особенности их смелыми и героическими подопечными. Сейчас время, когда как никогда важно помогать отважным людям, которые не сдаются, выигрывают свои жизни у болезни, смерти и уныния», — говорит генеральный директор кинопрокатной компании «Про:взгляд» Таня Долженко.

Фонд борьбы с лейкемией с 2014 года помогает взрослым пациентам по всей России: организует сборы средств на препараты и лечение и поддерживает подопечных на всех этапах, содействует в получении льготных лекарств и медицинской помощи. Также фонд занимается просветительской деятельностью и реализует спецпроекты по психологической помощи и борьбе с канцерофобией, организует лекции и круглые столы с участием медицинских специалистов. За 8 лет более 900 человек получили помощь от фонда. Тысячи людей узнали, что рак — это не приговор, а взрослым тоже нужна помощь.