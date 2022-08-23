Вышел трейлер нового сериала по повести Александра Цыпкина с Еленой Лядовой, Гошей Куценко и Антоном Филиппенко

Сериал рассказывает историю Анны (Елена Лядова) — успешного адвоката, которая не стесняясь говорит своей давней подруге Ларисе (Агриппина Стеклова), что хочет выбрать «мужа на три месяца», так как у нее сложный проект и нужен громоотвод и постоянный секс. В финал ее отбора вышли два идеальных варианта: молодой технократ-педант (Антон Филиппенко) и возрастной бизнесмен-гуляка (Гоша Куценко). Оба успешны, интересны и ею увлечены. Однако, неожиданно Анна узнает, что жизнь заиграет новыми красками — она станет бабушкой, поэтому из Англии с невесткой возвращается сын-оболтус (Макар Хлебников).

Восьмисерийная лирическая комедия основана на одноименном рассказе писателя Александра Цыпкина. Постановщиком драмеди выступил театральный режиссер Алексей Кузмин-Тарасов, для которого проект стал сериальным дебютом. Главные роли в сериале исполнили Елена Лядова, Гоша Куценко, Антон Филипенко, Агриппина Стеклова, Александр Робак и Макар Хлебников.

Премьера сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» запланирована на 8 сентября на стриминговом сервисе Okko.