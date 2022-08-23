Анна Меликян выпустит новый фильм «Чувства Анны» с Анной Михалковой в главной роли

Съемки фильма «Чувства Анны» стартовали в Перми в конце марта, также часть съемочного процесса прошла в Московском институте электронной техники. Производством ленты занимается ООО «Трумен Пикчерз». В центре сюжета Анна — сотрудница кондитерской фабрики, которая внезапно начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. С ее помощью инопланетяне передают важную для землян информацию.

Согласно протоколу заседания экспертного совета Министерства культуры, Департаменту кинематографии и цифрового развития рекомендовано включить проект как «игровой национальный фильм» в перечень организаций, которые в текущем году получат субсидии на условиях дофинансирования производства. В числе других картин, которым будут выделены средства, два новых проекта Ивана Твердовского «Наводнение» и «Кликушество».

В российский прокат новый фильм Анны Меликян «Чувства Анны» с Анной Михалковой в главной роли планируется выпустить в 2023 году.