Сеть кинотеатров «Каро» отменила прокат фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер»

Как отметили кинопрокатчики, это произошло по независящим от них причинам, и всем зрителям вернут деньги.



Премьера фильма «Северный ветер» прошла 6 февраля прошлого года. Картина рассказывает о времени «великого матриархата» — женщины влиятельного клана правят на территории Северных полей и живут в ожидании любви, но в однажды все меняется. Главные роли сыграли Рената Литвинова, Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина и Народная артистка России Татьяна Пилецкая.