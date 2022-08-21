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Кино и сериалы

Сеть кинотеатров «Каро» отменила прокат фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер»

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Актриса и режиссер Рената Литвинова сообщила, что сеть кинотеатров «Каро» отменила спецпоказ фильма «Северный ветер», который был запланирован на 22 августа. Прокат картины, анонсированный с 25 августа, также отменен. 

Как отметили кинопрокатчики, это произошло по независящим от них причинам, и всем зрителям вернут деньги.

Премьера фильма «Северный ветер» прошла 6 февраля прошлого года. Картина рассказывает о времени «великого матриархата» — женщины влиятельного клана правят на территории Северных полей и живут в ожидании любви, но в однажды все меняется. Главные роли сыграли Рената Литвинова, Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина и Народная артистка России Татьяна Пилецкая.

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