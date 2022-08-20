Умер оригинальный голос Фили из «Спокойной ночи, малыши» — Сергей Григорьев

Она рассказала, что Сергей умер от инфаркта, несмотря на онкологическое заболевание.

«Профессионал он был высокой масти. Он очень был талантливый человек во всем, и как артист, и как кукольник. Всегда помогал нам технически, когда возникали какие-то вопросы. И он очень был позитивный человек, несмотря на свои болячки, никогда не сдавался. Весел и юморил», — приводит слова актрисы РБК.

Сергей Григорьев был голосом Фили с 1987 года, пока в 2014 не переехал в Израиль по программе репатриации. Похороны пройдут в поселении Ткоа, где последнии годы жил актер.