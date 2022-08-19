От Женщины-Халка до «российских Шаламе и Зендеи»: Что смотреть дома на этой неделе

Комедия для фанатов Marvel «Женщина-Халк: Адвокат», поэтичная мелодрама о первых чувствах «Страна Саша» с «российскими Тимоти Шаламе и Зендеей» Марком Эйдельштейном и Марией Мацель, а также фильм-признание в любви Шарлотты Генсбур ее маме Джейн Биркин «Джейн глазами Шарлотты» — «Собака.ru» рассказывает о главных кинопроектах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Женщина-Халк: Адвокат» / She-Hulk: Attorney at Law, премьера (Disney+)
Комедия про кузину Брюса Бэннера юристку Дженнифер Уолтерс, чьи сверхспособности проявляются после неудачного переливания крови — та тоже превращается в зеленоликого и сильного Халка. Правда, она супергероиней становится совсем не планировала, поэтому пытается продолжать нормальную жизнь — с судебными заседаниями и неловкими свиданиям.
Дженнифер играет Татьяна Маслани из «Темного дитя», в остальных ролях — все знакомые фанатам Marvel лица от Марка Руффало (Халк) до Тима Рота (Мерзость) и Бенедикта Вонга (чародей Вонг).
С 17 августа, Disney+
Фильм «Страна Саша»
Нежный и поэтичный, как исполнители главных ролей в нем, фильм участвовал в одной из программ Берлинале в этом году, выходил в кино, а теперь доступен и на онлайн-платформах. Это история про 17-летнего Сашу (Марк Эйдельштейн), который не знает, чего хочет от жизни. Однажды он встречает девушку Женю (Мария Мацель), испытывающую сложности в общении с другими людьми. Для режиссера Юлии Трофимовой это дебют в полном метре (хотя она уже снимала скринлайф-сериал «Инсталайф» для платформы Premier).
С 18 августа, Premier, Start, Окко
Сериал «Необъявленная война» / The Undeclared War, премьера (Peacock)
Британский шпионский сериал о недалеком будущем, в котором главной угрозой для безопасности всего мира становится кибератака из России. Действие происходит в 2024 году после отставки премьер-министра Бориса Джонсона. Стажерка Саара Парвин (Ханна Халик-Браун) оказывается втянута в геополитический конфликт. В сериале сыграли Саймон Пегг, Марк Райлэнс, Алекс Дженнингс, Эд Стоппард, а также звезда «Русалки» Тинатин Далакишвили и Герман Сегал из «Водоворота». Снял проект режиссер «Белого Олеандра» Питер Козмински.
С 18 августа, Peacock
Фильм «Джейн глазами Шарлотты» / Jane par Charlotte
Интимный (в значении сокровенного, конечно) фильм о Джейн Биркин — здесь о ней нежно и откровенно рассказывает одна из ее дочерей: актриса и режиссер Шарлотта Генсбур. Почему они иногда испытывают стеснение будучи вместе, за что себя винят и почему боятся однажды остаться друг без друга.
С 18 августа, «Кинопоиск», Окко
Фильм «Одержимая»
Эротический детективный триллер Игоря Волошина («Нирвана», «Физрук», «Ольга») с Лукерьей Ильяшенко из «Сладкой жизни». Она тут играет одержимую плотским (во всех смыслах) судмедэксперта, чьих возлюбленных убивает неизвестный маньяк, используя их тела как фотобумагу. Дело расследует полицейский Воронин (Олег Васильков), который уверен, что оно как-то связано с исчезновением его дочери.
С 18 августа, Kion
Сериал «Плохие сестры» / Bad Sisters, премьера (Apple TV+)
Балансирующий между черной комедией и триллером сериал (в духе первого сезона «Почему женщины убивают») рассказывает историю сестер, которые сближаются после смерти родителей и клянутся во что бы то ни стало защищать друг друга. В касте проекта — Энн-Мэри Дафф, Шэрон Хорган, Ева Бертистл, Сара Грин, Ив Хьюсон, а также Клас Банг, Брин Глисон и Дэрил МакКормак.
С 19 августа, Apple TV+
Фильм «Род мужской» / Men
Эстетский арт-триллер, с помощью библейских метафор рассказывающий, почему нам всем необходим феминизм. После самоубийства мужа Харпер (Джесси Бакли) решает уехать из Лондона, чтобы восстановить пошатнувшееся психологическое здоровье на лоне природы. Вот только в лесу рядом с домом, где она поселилась, ее начинает преследовать голый мужчина. Режиссером и сценаристом фильма стал Алекс Гарленд — автор романа «Пляж», также поставивший проекты «Из машины», «Аннигиляция» и «Программисты» по своим же текстам.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, ivi, Kion, Wink
Сериал «Мистические приключения Сэм и Джейд» / Surfside Girls, премьера (Apple TV+)
Apple TV+ продолжает активно создавать контент для детской аудитории. На этот раз с детективным сериалом, основанном на графических романах Ким Двинелл. Живущие в солнечной Калифорни подружки Джейд (Мия Чех) и Сэм (Яя Госселин) не только весело проводят время на пляже, но и разбираются со сверхъестественным. Так, обаятельный призрак юного пирата Реми (Спенсер Гермес-Ребелло) просит их помочь снять древнее проклятие.
С 19 августа, Apple TV+
Фильм «Коати. Легенда джунглей» / Koati
Латиноамериканский вариант приключений «этих забавных животных» посвящен коати. Сейчас они находятся на грани исчезновения, поэтому у мультфильма, поддержанного Всемирным фондом дикой природы, есть еще и просветительская миссия. Музыку для «Коати. Легенда джунглей» написал экс-муж Дженнифер Лопес Марк Энтони, спродюсировала проект актриса София Вергара, а снял его Родриго Перес-Кастро, работавший над «Ледниковым периодом 5», «Книгой жизни» и «Рио 2». В российской версии главных героев озвучили Виктор Хориняк и Агаты Муцениеце.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, ivi, Wink, Premier
Сериал «Раскол» / Sprung, премьера (Freevee)
Комедия про «Робин Гудов» эпохи коронавируса от режиссер сериалов «Меня зовут Эрл» и «Гостевая книга» Грегори Томаса Гарсии. Из-за пандемии заключенных отпускают из колонии, чтобы они соблюдали карантин дома. Джеку (Гаррет Диллахант) некуда идти, поэтому он селится у мамы (Марта Плимптон) своего сокамерника (Филлип Гарсиа). Вместе они решают начать грабить «плохих людей», живущих в их районе.
С 19 августа, Freevee
Фильм «Тед К. Унабомбер» / Ted K
Участвовавший в одной из программ Берлинале фильм о математике и философе Теде Качинском, который превратился в террориста по прозвищу Унабомбер. Тот 17 лет рассылал взрывные устройства ученым, потому что считал, что научный прогресс — худшее, случившееся с человечеством. Теперь фильм доступен и на онлайн-платформах.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, ivi
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