От Женщины-Халка до «российских Шаламе и Зендеи»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Женщина-Халк: Адвокат» / She-Hulk: Attorney at Law, премьера (Disney+)

Комедия про кузину Брюса Бэннера юристку Дженнифер Уолтерс, чьи сверхспособности проявляются после неудачного переливания крови — та тоже превращается в зеленоликого и сильного Халка. Правда, она супергероиней становится совсем не планировала, поэтому пытается продолжать нормальную жизнь — с судебными заседаниями и неловкими свиданиям.

Дженнифер играет Татьяна Маслани из «Темного дитя», в остальных ролях — все знакомые фанатам Marvel лица от Марка Руффало (Халк) до Тима Рота (Мерзость) и Бенедикта Вонга (чародей Вонг).

С 17 августа, Disney+