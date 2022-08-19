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Приложение Okko пропало из App Store. Причина неизвестна

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Из магазина App Store исчезло приложение онлайн-кинотеатра Okko. При этом никаких предупреждений от Apple компания не получала. Об этом рассказали «Газете.Ru» представители Okko.

Shutterstock

В настоящий момент неизвестна причина исчезновения онлайн-кинотеатра из App Store. При этом в Okko отметили, что ранее установленные на iOS приложения работают в стандартном режиме. Кроме того, сервис все еще доступен на SMART TV, устройствах на операционной системе Android и в веб-версии на сайте.

По информации компании, 74% просмотров зрителей онлайн-кинотеатра приходятся на Smart TV, 15% — на мобильные приложения и 11% — на сайт.

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