Приложение Okko пропало из App Store. Причина неизвестна

В настоящий момент неизвестна причина исчезновения онлайн-кинотеатра из App Store. При этом в Okko отметили, что ранее установленные на iOS приложения работают в стандартном режиме. Кроме того, сервис все еще доступен на SMART TV, устройствах на операционной системе Android и в веб-версии на сайте.

По информации компании, 74% просмотров зрителей онлайн-кинотеатра приходятся на Smart TV, 15% — на мобильные приложения и 11% — на сайт.