Вышел трейлер американского ремейка «Иронии судьбы»

В новом фильме, как и в оригинале, останется завязка, в которой двое молодых людей неожиданным образом встречаются. И всему виной идентичные дома.

В трейлере новой версии показали молодого парня, который пытается сделать предложение своей возлюбленной, и девушка, которая осталась без пары перед свадьбой своей сестры. Главная героиня просит своего неожиданного знакомого сопроводить ее на торжество, где откроются немало сюрпризов.

Главные роли сыграли Эмма Робертс («Мы — Миллеры», «Американская история ужасов») и Томас Манн («Проект X: Дорвались»). Также в ленте появятся Мадлен Печ («Ривердейл»), Бритт Робертсон («Земля будущего») и Льюис Тан («Мортал Комбат»).

Тиффани Полсен («Пара на праздники», «Сбежавшая невеста») делала адаптацию сюжета пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «С легким паром, или Однажды в новогоднюю ночь…». А продюсерами проекта стали Винсент Ньюман («Мы — Миллеры»), Владимир Кошелев и Марина Беспалова.

В английской версии фильм получил название «About Fate», в русском переводе — «Ирония судьбы в Голливуде». На больших экранах картину покажут 9 сентября.