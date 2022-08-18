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Кино и сериалы

«Ъ»: из российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые зарубежные фильмы и сериалы

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Из библиотек российских кинотеатров начали пропадать фильмы и сериалы прошлых лет. Это связано с проблемами при продлении действующих контрактов с зарубежными киностудиями, пишет «Коммерсантъ».

Shutterstock.com

Из каталога по подписке «Кинопоиска» убрали трилогию «Властелин колец» (2001–2003), фильм «Маска» (1994), «1+1» (2011), «Интерстеллар» (2014), сериал «Друзья» (1994–2004) и др. В пресс-службе стриминга пояснили, что исчезновение контента связаны со сложностями при продлении действующих контрактов со студиями.

«Приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определенный срок. В текущих условиях продление договоров занимает больше времени, к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney, действительно могут быть пока недоступны», — пояснили представители сервиса.

В Wink добавили, что правообладатели не спешат раньше времени разрывать контракты с российскими платформами. Однако в компании добавили, что есть вероятность «в некоторых случаях» контракты продлеваться не будут. Ivi и Okko от комментариев отказались, а Premier, Kion и Amediateka не ответили на запросы газеты.

Отмечается, что продление контрактов может усложниться из-за нового временного порядка исполнения обязательств перед правообладателями (вступил в силу 27 мая). По нему российским компаниям нужно рассчитываться с правообладателями, которые ушли из России, через специальный рублевый счет «О». Его открывает должник в уполномоченном банке на имя правообладателя.

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