В Петербурге завершились съемки сериала «Азазель» по роману Бориса Акунина

В Петербурге завершились съемки сериала «Азазель» по бестселлеру Бориса Акунина. В проекте от «Плюс Студии» действие развернется в альтернативной России 2023 года.
По сюжету начинающий сыщик живет в альтернативном Петрограде 2023 года, столице Российский Империи. Страной управляет монарх, а единственная революция, которая случилась, была технологической.
В это время 20-летний Эраст Фандорин начинает карьеру в сыскном управлении полиции. Во время своей работы он узнает странную новость: владелец нефтепроводной компании, молодой миллионер решился покончить с собой в центре столицы на глазах у десятков людей. Самоубийство попадает на запись камеры робота-городового, и с этого момента молодой Фандорин берется за свое первое серьезное расследование.
Съемки сериала проходили в Петергофе, Юсуповском и Мраморном дворцах, Севкабель Порту, а также в современных локациях Петербурга.
В сериале снимались Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Мила Ершова («Трудные подростки»), Александр Семчев («Годунов»), Милена Радулович («Балканский рубеж»), Артем Быстров («Дурак»), Григорий Верник («Жиза») и другие артисты.
Отмечается, что в сериале появится линия двух героев, которых не было в книге: царь Николай III в исполнении Максима Матвеева и премьер-министр Орлов, его в сериале играет Евгений Стычкин.
Проект будет состоять из шести серий. Пока точной даты релиза нет, но егт будут показывать эксклюзивно на «Кинопоиске» в осенне-зимнем сезоне 2022/2023.
Шоураннером проекта выступает Александра Ремизова («Триггер», «Нулевой пациент»), режиссером — Нурбек Эген («Алиби», «Шерлок в России»).
Александра Ремизова
Специально для «Собака.ru»:
Про приключения Эраста Фандорина написано 16 книг, были и фильмы, и сериалы. Мне не хотелось делать еще одну экранизацию, где действие происходит в прошлом. Но в то же время просто перенести сюжет в настоящее время невозможно: все-таки герой Фандорин — человек XIX века, которого сложно представить в современных «декорациях». И мы с позволения Бориса Акунина решили сделать гибрид «фандоринского» мира и современности — поразмышлять, какой была бы Российская империя, если бы не было революции и Советского Союза, какая это была бы страна. Показали нашу концепцию Акунину, и она ему понравилась.
Максим Матвеев
Специально для «Собака.ru»:
Мы говорим о том, что действие сериала происходит в альтернативной истории, но в таких проектах зритель обычно ищет параллели, чтобы соотнести происходящее на экране с тем, как события развивались на самом деле. Император Николай III в сериале «Азазель» — это собирательный образ, который вобрал в себя отличительные черты многих российских и зарубежных исторических личностей. С нашим царем их сближает воспитание, характер, особенности жизни и взаимоотношений с окружающим миром. Я думаю, конкретные ассоциации с некоторыми персонами возникнут сразу, но окончательный ответ на вопрос о том, каким будет этот правитель, мы дадим в момент премьеры.
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