В Петербурге завершились съемки сериала «Азазель» по роману Бориса Акунина

По сюжету начинающий сыщик живет в альтернативном Петрограде 2023 года, столице Российский Империи. Страной управляет монарх, а единственная революция, которая случилась, была технологической.

В это время 20-летний Эраст Фандорин начинает карьеру в сыскном управлении полиции. Во время своей работы он узнает странную новость: владелец нефтепроводной компании, молодой миллионер решился покончить с собой в центре столицы на глазах у десятков людей. Самоубийство попадает на запись камеры робота-городового, и с этого момента молодой Фандорин берется за свое первое серьезное расследование.