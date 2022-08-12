От спин-оффа «Стражей Галактики» про Грута до «Историй ходячих мертвецов»: Что смотреть дома на этой неделе

Спин-оффы «Стражей Галактики» и «Ходячих мертвецов», продолжение подросткового хита с Глебом Калюжным «Новенький», комедия от режиссера «Интернов» «Закрыть гештальт» и драма «Пять дней после катастрофы» про последствия урагана «Катрина» — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах и фильмах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Дылды», 3 сезон (СТС)
Продолжение комедии про сложные взаимоотношения волейбольного тренера Ковалева (Павел Деревянко) и его спортсменок. В новом сезоне волейбол будет пляжный, а внутренние кризисы главный герой будет улаживать в том числе при содействии психотерапевта (Максим Лагашкин).
С 8 августа, СТС, more.tv
Сериал «Дарби и Джоан» / Darby and Joan, премьера (Acorn TV)
Обаятельный проект соединяет два жанра: детектив и роуд-муви. Отставной сыщик в летах Джек (Брайан Браун) и овдовевшая медсестра Джоан (Грета Скакки) отправляются в путешествие по Австралии — в трейлере и с собакой. Попутно они расследуют преступления и узнают друг друга.
Если у вас возник вопрос, кто же тогда такой Дарби, то выражение Darby and Joan в английском языке означает счастливо женатую пожилую пару, которая ведет тихую семейную жизнь.
С 8 августа, Acorn TV
Сериал «Новенькие», премьера (Start)
Спин-офф (он же сиквел) сериала «Новенький». Хотя, по сути, это его же 3 сезон. Но теперь в центре нарратива не только Максим, герой Глеба Калюжного, но и все вчерашние школьники. Да — речь пойдет о том, что после выпускного бала взрослые проблемы только начинаются. Так, интимное видео Леры (Елизавета Запорожец) кто-то сливает в сеть, из-за чего она пытается покончить с собой. Под подозрением — все ее знакомые.
С 10 августа, Start
Сериал «Я есть Грут» / I Am Groot, премьера (Disney+)
Анимационный спин-офф для самых маленьких и их родителей, отпочковавшийся (тут сложно удержаться от ботанических метафор) от «Стражей Галактики». Малыш Грут вновь на разные лады будет запиченным голосом Вина Дизеля произносить «Я есть Грут» (I Am Groot), то встречаясь с крошечными инопланетянами, то танцую со своим ярким двойником. Снял сериал Керстен Лепоре, участвовавший в создании «Времени приключений».
С 10 августа, Disney+
Сериал «Школьные истории» / School Tales The Series, премьера (Netflix)
Тайский хоррор-альманах из детских страшилок, которые обычно передают друг другу в устной форме. Вместо гроба на колесиках и пиковых дам у местных младших школьников в ходу истории про проклятую библиотеку, столовую, где подают человечину, и призраков без головы. Всего в проекте восемь эпизодов.
С 10 августа, Netflix
Фильм «Штурм» / Assault
Спродюсированный в том числе Борисом Хлебниковым и Натальей Дрозд казахский фильм, чья премьера была на фестивале в Роттердаме. Его режиссер Адильхан Ержанов — один из самых самобытных авторов своей страны. Действие его новой картины вновь происходит в вымышленном ауле Каратас. Местную школу берут в заложники террористы, им пытается помешать учитель математики (Азамат Нигманов) и его русская жена (Александра Ревенко). Как и всегда у Ержанова, в фильме нарочно примитивная сценография и много черного юмора.
Уже вышел, Premier
Сериал «Закрыть гештальт», премьера («Кинопоиск», Okko)
Торговец авто Федор (Александр Ильин-мл из «Интернов») после падения с большой высоты получает не травмы, не совместимые с жизнью, а дар: видеть души умерших. У призраков, оказывается, осталось множество нерешенных дел в этом мире, и они пытаются заставить Федора помочь им в «закрытии гештальтов».
Авторами сериала стала команда «Проекта „Анна Николаевна“»: режиссер Максим Пежемский, сценарист Дмитрий Лемешев и шоураннер Дмитрий Нелидов. Многочисленных привидений играют Денис Власенко, Юлия Ауг, Федор Лавров, Николай Шрайбер, Павел Майков, Дмитрий Лысенков и Александр Баширов.
С 11 августа, «Кинопоиск», Okko
Сериал «Зверобой», премьера (Premier)
Детектив с Павлом Чинаревым в главной роли. Он здесь — следователь из Москвы Олег Хлебников, которого отправляют в таежной город из-за превышения служебных полномочий (он сознательно ликвидировал при задержании преступника). Впрочем, на новом месте тоже хватает работы — кто-то убивает тех, кого принято считать маргиналами и плохими людьми, оставляя на месте «казни» цветы зверобоя. Режиссером сериала стал Анар Аббасов («Битва» с Риналем Мухаметовым).
С 11 августа, Premier
Сериал «Их собственная лига» / A League of Their Own, премьера (Amazon Prime Video)
Сериальная адаптация одноименного фильма 1992 года, в котором играли Том Хэнкс и Мадонна. Это история про женскую бейсбольную лигу, которая возникла в 1943 году, так как большинство мужчин были на войне. В новой версии главные роли исполнили среди прочих Эбби Джейкобсон из «Брод Сити», Д’Арси Карден из «В лучшем мире» и Шанте Адамс («Мои волосы хотят убивать»).
С 12 августа, Amazon Prime Video
Сериал «Этот дурак» / This Fool, премьера (Hulu)
Команда комедии «Корпорация» вновь объединила усилия в жизнерадостном проекте о добродушном Хулио (комик Крис Эстрада), который в 30 лет все еще живет в родном городе и решает чужие проблемы вместо своих. Он работает в организации, помогающей бывшим участником криминальных банд вернуться к нормальной жизни. А еще — присматривает за кузеном Луисом (Фрэнки Киньонес), тоже только что вышедшим на свободу из колонии.
С 12 августа, Hulu
Сериал «Засланец из космоса» / Resident Alien, 2 часть 2 сезона (Syfy)
Продолжение второго сезона базирующегося на комиксах Dark Horse сериала. Напомним, это история про инопланетянина Гарри (Алан Тьюдик), который занял тело убитого врача провинциального городка в Колорадо. Вопросы пришельца волнуют вполне библейские: стоят ли люди того, чтобы их спасать. В конце первого сезона он решил, что да и улетел без обещания вернуться, но во втором вновь прибыл на Землю.
С 12 августа, Syfy, «Кинопоиск»
Сериал «Пять дней после катастрофы» / Five Days at Memorial, премьера (Apple TV+)
Драматический сериал обладателя «Оскара» за сценарий «12 лет рабства» Джона Ридли основан на реальной истории, которую рассказала в своей статье журналистка Шери Финк (и получила за нее Пулитцеровскую премию). Во время урагана «Катрина» персонал больницы пытается спасти десятки пациентов, несмотря на перебои с электричеством и резкое повышение температуры. В итоге они принимают спорное решение — облегчить страдания обреченных людей. Главную роль исполнила Вера Фармига из «Отступников» и «Мальчика в полосатой пижаме».
С 12 августа, Apple TV+
Сериал «Образцовая семья» / Mobeomgajok, премьера (Netflix)
Дорама в жанре криминального триллера про последствия необдуманных действий. Завязка у проекта в духе фильмов братьев Коэн: ничем не примечательный мужчина (Чон У) на грани развода и нервного срыва из-за финансовых и семейных трудностей находит брошенный автомобиль с крупной суммой денег внутри. Он решает их забрать, после чего за ним начинают охотиться глава наркокартеля (Пак Хи-сун) и полиция.
С 12 августа, Netflix
Фильм «Дневная смена» / Day Shift
Еще одна комедия про вампиров. Правда, в отличие от «Чем мы заняты в тени», история рассказывается с более традиционной точки зрения — людей. Чтобы обеспечить безбедное настоящее и будущее своей маленькой дочери, Бад Яблонски (Джейми Фокс) якобы работает «чистильщиком бассейнов» в долине Сан-Фернандо. На самом же деле занимается истреблением вурдалаков, терроризирующих людей. Комедию снял дебютант Дж. Дж. Перри, работавшего каскадером на «Джоне Уике».
С 12 августа, Netflix
Сериал «Дети подземелья» / Children of the Underground, премьера (FX)
Документальный мини-сериал продюсеров Лиз Гарбус («Бобби Фишер против всего мира») и Дэна Когана («Аллен против Фэрроу»). На этот раз в центре их внимания —американская активистка Фэй Ягер. Она помогла сотням женщинам, столкнувшимся с домашним насилием со стороны мужей и отцов, сбежать от них. Но в ее истории все, как говорится, не так однозначно.
С 12 августа, FX
Сериал «Я никогда не...» / Never Have I Ever, 3 сезон (Netflix)
В третьем сезоне сериала про пытающуюся стать популярной школьницу-индианку юная Деви (Майтреи Рамакришнан) все также будет попадать в странные и нелепые ситуации из-за своего характера. Шоураннер Минди Кейлинг («Проект Минди») в сценарии описала в том числе истории из своего детства. Кстати, историю уже продлили и на четвертый сезон.
С 12 августа, Netflix
Сериал «Истории ходячих мертвецов» / Tales of the Walking Dead, премьера (AMC)
И еще один (уже четвертый!) спин-офф «Ходячих мертвецов» от шоураннера Чаннинга Пауэла, который в том числе работал и над оригиналом. Это история о том, каким же был мир до зомби-эпидемии, и что с ним стало после. Зрителям обещают рассказать подробнее, например, об Альфе (Саманта Мортон). Также в проекте заняты Оливия Манн («Служба новостей») и Джесси Ашер («Пацаны»).
С 14 августа, AMC
Сериал «Власть в ночном городе. Книга третья: юность Кэнена» / Power Book III: Raising Kanan, 2 сезон (Starz)
Продолжение спин-оффа криминального сериала «Власть в ночном городе». Один из его исполнительных продюсеров по-прежнему 50 Cent, который когда-то играл Кэнена Старка — главного героя прокта. Правда, так как это приквел, эту роль тут исполняет юный Мекай Кертис. В новых эпизодах Ракель Томас (Патина Ренеа Миллер) все еще торгует наркотиками, но все же замечает, что сын Кэнен от нее отдалился.
С 14 августа, Starz
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