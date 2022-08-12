От спин-оффа «Стражей Галактики» про Грута до «Историй ходячих мертвецов»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Дарби и Джоан» / Darby and Joan, премьера (Acorn TV)

Обаятельный проект соединяет два жанра: детектив и роуд-муви. Отставной сыщик в летах Джек (Брайан Браун) и овдовевшая медсестра Джоан (Грета Скакки) отправляются в путешествие по Австралии — в трейлере и с собакой. Попутно они расследуют преступления и узнают друг друга.

Если у вас возник вопрос, кто же тогда такой Дарби, то выражение Darby and Joan в английском языке означает счастливо женатую пожилую пару, которая ведет тихую семейную жизнь.

С 8 августа, Acorn TV