От спин-оффа «Стражей Галактики» про Грута до «Историй ходячих мертвецов»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Их собственная лига» / A League of Their Own, премьера (Amazon Prime Video)

Сериальная адаптация одноименного фильма 1992 года, в котором играли Том Хэнкс и Мадонна. Это история про женскую бейсбольную лигу, которая возникла в 1943 году, так как большинство мужчин были на войне. В новой версии главные роли исполнили среди прочих Эбби Джейкобсон из «Брод Сити», Д’Арси Карден из «В лучшем мире» и Шанте Адамс («Мои волосы хотят убивать»).

С 12 августа, Amazon Prime Video