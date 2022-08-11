Вышел тизер фильма Луки Гуаданьино «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе в главной роли

В основе сюжета фильма лежит одноименный роман Камиллы ДеАнджелис. Девушка по имени Марен отправляется в путешествие по Америке в надежде отыскать отца, которого она никогда не видела. Героиня надеется, что отец поможет ей разобраться с тем, почему она постоянно хочет убивать и есть любящих ее людей.

В картине снялись Тимоте Шаламе («Дюна»), Тейлор Расселл («Волны»), Марк Райлэнс («Шпионский мост»), Андре Холланд («Больница Никербокер»), Джессика Харпер («Воспоминания о звездной пыли») и Майкл Сталбарг («Назови меня своим именем»). В кинотеатрах фильм начнут показывать с 23 ноября.