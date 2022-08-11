В Выборге объявили список лауреатов XXX фестиваля «Окно в Европу»

«В конкурсе неигрового кино лучшей картиной был назван «Огонь» режиссера Анны Яновской. «Мой друг тигр» стал лучшей анимационной лентой», — сообщили в пресс-службе фестиваля.

Фильм Братова «Экспресс» также наградили двумя специальными призами жюри за лучшую операторскую работу и за лучший актерский ансамбль. Жюри также отметило музыкальное решение в картине «Велга» Антона Силаева, а ленте «Император» Альфии Хабибуллиной дали спецприз «за дуэт антагонистов».

Специальный приз жюри за лучшую женскую роль присудили Дарье Екамасовой за роль в фильме «Накануне» Алисы Ерохиной. Помимо этого, особое упоминание от жюри за драматургическую точность деталей наградило фильм «Камни» Армана Айвазяна, а за лучшего героя — картину «Ноев ковчег» Григория Курдяева.

Награду получила анимационная картина «Белый-белый день» режиссера Василия Чиркова, она удостоена диплома «За поэтичную атмосферу детства». Приз за лучший сценарий присудили фильму «Далекие близкие» режиссера Ивана Соснина. Спецприз от Президента фестиваля Армена Медведева достался фильму «Волны» режиссера Михаила Брашинского.



Призы зрительских симпатий «Выборгский счет»: