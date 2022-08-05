Вышел трейлер фильма «Кэт» от режиссера «Быка» Бориса Акопова

По сюжету, молодая эскортница недавно стала матерью. Отца у ребенка нет, и Кэт готова ради своего первенца на все. Девушке придется столкнуться с серьезным внутренним конфликтом и сделать важный выбор между материнством и бизнесом, который приносил хороший доход.

Главные роли в фильме исполнили Анастасия Кувшинова, Дмитрий Карташов, Егор Трухин, Виктория Соловьева, Амбарцум Кабанян, Даниеле Галеа, Николай Шрайбер, Григорий Багров и другие. Борис Акопов, ранее снявший криминальную драму о 90-х «Бык» (главный приз 30-го «Кинотавра»!), выступил не только в качестве режиссера, но и написал сценарий к картине.

В российский прокат фильм «Кэт» выйдет 15 сентября 2022 года.