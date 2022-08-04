Вышел трейлер фильма «Банши Инишира» с Колином Фарреллом от режиссера «Залечь на дно в Брюгге»

Действие фильма развернется на отдаленном острове у западного побережья Ирландии. Один из двух лучших друзей прерывает товарищеские отношения. Другой пытается выяснить, что же пошло не так в их тандеме и пытается разными способами вернуть расположение уже бывшего друга.

Сюжет картины основан на пьесе Мартина МакДоны из его нового цикла. До этого момента сценарий еще нигде не публиковался. Премьера запланирована на конец октября 2022 года. Главные роли исполняют Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Барри Кеган, Керри Кондон, Пэт Шортт, Гэри Лайдон, Шейла Флиттон и другие.