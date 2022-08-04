От «Дома Дракона» до «Песочного человека»: лучшие сериалы августа 2022 года

Приквел «Игры престолов» «Дом Дракона», долгожданная экранизация инди-комиксов Нила Геймана «Песочный человек», комедия для фанатов Marvel «Женщина-Халк: Адвокат», а также документальные проекты про The Rolling Stones и Майка Тайсона — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах, которые выходят в последний месяц лета.
«Индустрия» / Industry, 2 сезон (HBO)
Продолжение проекта про путь на карьерную вершину молодых амбициозных финансистов-стажеров, шоураннером которого стала главная звезда и создательница «Девочек» Лина Данэм. В новом сезоне «волчата из Сити» (не с Уолл-стрит, так как действие происходит в Лондоне) вновь будут вступать в болезненные созависимые отношения, бороться с перфекционизмом и дисморфобией, брать на себя ответственность за поступки, предавать и разочаровываться. А еще — пытаться зарабатывать на биржах. К актерскому составу присоединился в новом сезоне Джей Дюпласс из «Комнаты 104».
Со 2 августа, HBO, «Амедиатека»
«Псы резервации» / Reservation Dogs, 2 сезон (Hulu)
Проект режиссера с индейскими корнями Стерлина Харьо по его совместному с Тайкой Вайтити («Реальные упыри», «Кролик Джоджо») сценарию основан на его воспоминаниях о детстве. Это история про живущих в резервации для коренных американцев подростках, которые не самыми легальными способами пытаются заработать и накопить деньги, чтобы уехать из родной Оклахомы в Калифорнию. Приглашенными звездами второго сезона стали Марк Мэрон и Меган Маллалли.
С 3 августа, Hulu
«Бесконечная ночь» / Endless Night, премьера (Netflix)
Бельгийская подростковая драма с элементами триллера рассказывает о группе тинейджеров, которые сосредоточены не на учебе, а употреблении запрещенных веществ. Те помогают им сбегать в мечты от реальности. Вот только в какой-то момент этот эскапизм перестает работать, и их сны из прекрасных фантазий превращаются в настоящие кошмары. Другими словами, довольно типичная история о сложностях взросления тут рассказывается через призму фантастики.
С 3 августа на Netflix, с 4 августа в «Амедиатеке»
«Бивис и Батт-Хед» / Beavis and Butt-Head, 10 сезон (Paramount+)
Не так давно выходил полнометражный мультфильм «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную», а тем временем создатель франшизы про подростков-жертв поп-культуры Майк Джадж придумал еще и 10 сезон для перезапущенного проекта. В нем Бивис и Батт-Хед вновь будут совершать многочисленные глупости — при этом в наше время, так как действие происходит в 2022 году.
С 4 августа, Paramount+
«Песочный человек» / The Sandman, премьера (Netflix)
Экранизация хитового комикса Нила Геймана, главной жемчужины импринта Vertigo, наконец-то выходит! Проект пытались запустить с 1990-х, пока в 2019 году права на него Netflix не купил у Warner Bros. Морфея — юношу, словно из эмо-клипов нулевых — тут играет Том Стерридж из «Рок-волны». От канонов графического оригинала решили не отступать сюжетно — сезон основан на первых романах, в которых главный герой вырывается на свободу из заточения и пытается наладить отношения с многочисленными родственниками, среди которых Смерть, Страдание, Страсть, Сумасшествие, Судьба и Сокрушение. А еще — найти преемника Люциферу.
В «Песочном человеке» использован принцип «слепого кастинга», поэтому Люцифера играет Гвендолин Кристи из «Игры престолов», Смерть — Кирби Хауэлл-Батист («Почему женщины убивают»), а в роли Страсти появится небинарная персона Мэйсон Александр Парк. Кроме того, в сериале снялись Дженна Коулман, Стивен Фрай, Чарльз Дэнс, Дэвид Тьюлис, а фанат комиксов Геймана Пэттон Освальт озвучил ворона Мэттью.
С 5 августа, Netflix
«Моя жизнь в Rolling Stones» / My Life as a Rolling Stone, премьера (ВВС Two)
В честь 60-летия The Rolling Stones выходит документальный мини-сериал о культовой группе — «бунтарской альтернативе The Beatles). О том, как все начиналось и покатилось, как камни, в нем рассказывают сами Мик Джаггер, Кит Ричардс, Чарли Уоттс и Ронни Вуд (хотя он присоединился к остальным чуть позже — в 1976-м). Также свои восторженные комментарии о любви к «роллингам» дают Джон Бон Джови, Тина Тернер, Шерил Кроу и многие другие.
С 7 августа, ВВС iPlayer
«Дылды», 3 сезон (СТС)
Продолжение комедии про сложные взаимоотношения волейбольного тренера Ковалева (Павел Деревянко) и его спортсменок. В новом сезоне волейбол будет пляжный, а внутренние кризисы главный герой будет улаживать в том числе при содействии психотерапевта (Максим Лагашкин).
С 8 августа, СТС, more.tv
«Новенькие», премьера (Start)
Спин-офф (он же сиквел) сериала «Новенький». Хотя, по сути, это его же 3 сезон. Но теперь в центре нарратива не только Максим, герой Глеба Калюжного, но и все вчерашние школьники. Да — речь пойдет о том, что после выпускного бала взрослые проблемы только начинаются. Так, интимное видео Леры (Елизавета Запорожец) кто-то сливает в сеть, из-за чего она пытается покончить с собой. Под подозрением — все ее знакомые.
С 10 августа, Start
«Я есть Грут» / I Am Groot, премьера (Disney+)
Анимационный спин-офф для самых маленьких и их родителей, отпочковавшийся (тут сложно удержаться от ботанических метафор) от «Стражей Галактики». Малыш Грут вновь на разные лады будет запиченным голосом Вина Дизеля произносить «Я есть Грут» (I Am Groot), то встречаясь с крошечными инопланетянами, то танцую со своим ярким двойником. Снял сериал Керстен Лепоре, участвовавший в создании «Времени приключений».
С 10 августа, Disney+
«Закрыть гештальт», премьера («Кинопоиск», Okko)
Мистическая драмеди производства «Плюс студии» «Яндекса» примечательна тем, что станет совместной премьерой сразу двух онлайн-платформ — «Кинопоиска» и Okko. Торговец подержанными автор Федор (Александр Ильин-мл из «Интернов».) после падения с большой высоты получает не многочисленные травмы, не совместимые с жизнью, а дар: видеть души умерших. У призраков, оказывается, осталось множество нерешенных дел в этом мире, и они пытаются заставить Федора помочь им в «закрытии гештальтов».
Шоураннерами сериала стали создатели «Проекта „Анна Николаевна“» Максим Пежемский (он же автор «Интернов») и Дмитрий Лемешев. Многочисленных привидений играют Денис Власенко, Юлия Ауг, Федор Лавров, Николай Шрайбер, Павел Майков, Дмитрий Лысенков и Александр Баширов.
С 11 августа, «Кинопоиск», Okko
«Их собственная лига» / A League of Their Own, премьера (Amazon Prime Video)
Сериальная адаптация одноименного фильма 1992 года, в котором играли Том Хэнкс и Мадонна. Это история про женскую бейсбольную лигу, которая возникла в 1943 году, так как большинство мужчин были на войне. В новой версии главные роли исполнили среди прочих Эбби Джейкобсон из «Брод Сити», Д’Арси Карден из «В лучшем мире» и Шанте Адамс («Мои волосы хотят убивать»).
С 12 августа, Amazon Prime Video
«Этот дурак» / This Fool, премьера (Hulu)
Команда комедии «Корпорация» вновь объединила усилия в жизнерадостном проекте о добродушном Хулио (комик Крис Эстрада), который в 30 лет все еще живет в родном городе и решает чужие проблемы вместо своих. Он работает в организации, помогающей бывшим участником криминальных банд вернуться к нормальной жизни. А еще — присматривает за кузеном Луисом (Фрэнки Киньонес), тоже только что вышедшим на свободу из колонии.
С 12 августа, Hulu
«Пять дней после катастрофы» / Five Days at Memorial, премьера (Apple TV+)
Драматический сериал обладателя «Оскара» за сценарий «12 лет рабства» Джона Ридли основан на реальной истории, которую рассказала в своей статье журналистка Шери Финк (и получила за нее Пулитцеровскую премию). Во время урагана «Катрина» персонал больницы пытается спасти десятки пациентов, несмотря на перебои с электричеством и резкое повышение температуры. В итоге они принимают спорное решение — облегчить страдания обреченных людей. Главную роль исполнила Вера Фармига из «Отступников» и «Мальчика в полосатой пижаме».
С 12 августа, Apple TV+
«Образцовая семья» / Mobeomgajok, премьера (Netflix)
Дорама в жанре криминального триллера про последствия необдуманных действий. Завязка у проекта в духе фильмов братьев Коэн: ничем не примечательный мужчина (Чон У) на грани развода и нервного срыва из-за финансовых и семейных трудностей, находит брошенный автомобиль с крупной суммой денег внутри. Он решает их забрать, после чего за ним начинают охотиться глава наркокартеля (Пак Хи-сун) и полиция.
С 12 августа, Netflix
«Истории ходячих мертвецов» / Tales of the Walking Dead, премьера (AMC)
И еще один (уже четвертый!) спин-офф «Ходячих мертвецов» от шоураннера Чаннинга Пауэла, который в том числе работал и над оригиналом. Это история о том, каким же был мир до зомби-эпидемии, и что с ним стало после. Зрителям обещают рассказать подробнее, например, об Альфе (Саманта Мортон). Также в проекты заняты Оливия Манн («Служба новостей») и Джесси Ашер («Пацаны»).
С 14 августа, AMC
«Женщина-Халк: Адвокат» / She-Hulk: Attorney at Law, премьера (Disney+)
Комедия про кузину Брюса Бэннера юристку Дженнифер Уолтерс, чьи сверхспособности проявляются после неудачного переливания крови — та тоже превращается в зеленоликого и сильного Халка. Правда, она супергероиней становится совсем не планировала, поэтому пытается продолжать нормальную жизнь — с судебными заседаниями и неловкими свиданиям.
Дженнифер играет Татьяна Маслани из «Темного дитя», в остальных ролях — все знакомые фанатам Marvel лица от Марка Руффало (Халк) до Тима Рота (Мерзость) и Бенедикта Вонга (чародей Вонг).
С 17 августа, Disney+
«Стая», премьера (more.tv)
Отечественная адаптация немецкого сериала «Дикая республика» с Агатой Муцениеце в главной роли. Сотрудница ФСИН Рита придумывает экспериментальную программу «Второй шанс», которая призвана помочь в перевоспитании подростков, осужденных по тяжким уголовным делам. Для этого они должны все вместе отправиться в экстремальный поход в горы. Но программа выходит из под контроля — и тинейджеры берут Риту в заложники. На ее поиски отправляется муж Рома (Макар Запорожский). В проект также сыграли Павел Табаков, Александр Робак и Анастасия Красовская.
С 18 августа, more.tv
«Необъявленная война» / The Undeclared War, премьера (Peacock)
Британский шпионский сериал о недалеком будущем, в котором главной угрозой для безопасности всего мира становится кибератака из России. Действие происходит в 2024 году после отставки премьер-министра Бориса Джонсона. Стажерка Саара Парвин (Ханна Халик-Браун) оказывается втянута в геополитический конфликт. В сериале сыграли Саймон Пегг, Марк Райлэнс, Алекс Дженнингс, Эд Стоппард, а также звезда «Русалки» Тинатин Далакишвили и Герман Сегал из «Водоворота». Снял проект режиссер «Белого Олеандра» Питер Козмински.
С 18 августа, Peacock
«Плохие сестры» / Bad Sisters, премьера (Apple TV+)
Балансирующий между черной комедией и триллером сериал (в духе первого сезона «Почему женщины убивают») рассказывает историю сестер, которые сближаются после смерти родителей и клянутся во что бы то ни стало защищать друг друга. В касте проекта — Энн-Мэри Дафф, Шэрон Хорган, Ева Бертистл, Сара Грин, Ив Хьюсон, а также Клас Банг, Брин Глисон и Дэрил МакКормак.
С 19 августа, Apple TV+
«Дом Дракона» / House of the Dragon, премьера (HBO)
Приквел «Игры престолов», основанный на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Действие разворачивается за 200 лет до событий оригинального проекта: за власть тут борются внутри дома Таргариен. Король Визерис (Пэдди Консидайн) хочет, чтобы на Железный трон после него села его дочь Рейнира (во взрослом возрасте ее играет Эмма Д’Арси, удивительно похожая с белым цветом волос на Алену Михайлову). Вот только у его младшего брата Деймона (Мэтт Смит) тоже есть виды на престол, как и у второй жены Визериса Алисенты (в юности ее играет Эмили Кэри, затем — Оливия Кук). Шоураннером приквела стал Мигель Сапочник, ставивший в «Игре престолов» знаменитый эпизод «Битва бастардов».
С 22 августа, HBO, «Амедиатека»
«Майк» / Mike, премьера (Hulu)
Мини-сериал в жанре байопика. Это история о пути на вершину Майка Тайсона — от выживания в трущобах до звания самого чемпиона в истории бокса. Его играет Треванте Роудс из «Лунного света», роль тренера Каса Д’Амато досталась Харви Кейтелю. Шоураннерами проекта стали Крэйг Гиллеспи и Стивен Роджерс, уже воплощавшие на экране спортивные взлеты и падения в «Тоне против всех».
С 25 августа, Hulu
«Демоненок» / Little Demon, премьера (FX)
Анимационная комедия, спродюсированная Дэном Хармоном («Рик и Морти»). Обычная женщина воспитывает дочь-подростка от Сатаны. Они пытаются вести нормальную жизнь, но им постоянно мешают отец ребенка и его многочисленные не менее чудовищные друзья и враги. Среди прочих мультипликационный сериал озвучили Дэнни ДеВито, его дочь Люси ДеВито и Обри Плаза.
С 25 августа, FX
«Видеть» / See, 3 сезон (Apple TV+)
Третий сезон фантастического сериала про апокалиптический мир будущего, в котором все человечество было уничтожено вирусом, а немногие выжившие ослепли. Зрение становится волшебной способностью (как для нас, скажем, левитация) — и вот рождаются близнецы, способные видеть. Их отец (его играет Джейсон Момоа) во втором сезоне пытался защитить детей от могущественной королевы. На этот раз его герой Баба Восса решает вести уединенную жизнь, но ему приходится вступить в борьбу с ученым, чьи разработки угрожают будущему человечества.
С 26 августа, Apple TV+
«Засланец из космоса» / Resident Alien, 2 часть 2 сезона (Syfy)
Продолжение второго сезона базирующегося на комиксах Dark Horse сериала. Напомним, это история про инопланетянина Гарри (Алан Тьюдик), который занял тело убитого врача провинциального городка в Колорадо. Вопросы пришельца волнуют вполне библейские: стоят ли люди того, чтобы их спасать. В конце первого сезона он решил, что да и улетел без обещания вернуться, но во втором вновь прибыл на Землю.
С 26 января, Syfy, «Кинопоиск»
«Пациент» / The Patient, премьера (Hulu)
Триллер со Стивом Кареллом и Доналом Глисоном. К психотерапевту Алану приходит новый пациент — маньяк Сэм, который хочет перестать убивать. Алан оказывается в моральной ловушке — ему нужно скорее помочь серийному убийце, иначе он косвенно станет соучастником следующих преступлений (или даже их жертвой). Параллельно психотерапевта мучают собственные призраки прошлого — вроде вины перед погибшей женой и сыном, с которым так и не смог выстроить здоровые отношения, несмотря на, казалось бы, более чем профильное образование.
С 30 августа, Hulu
«Жизнь по вызову», премьера (Kion)
Сериал Сарика Андреасяна с Павлом Прилучным в главной роли изначально назывался «Рынок шкур» (по аналогии со скандальным Telegram-каналом), но все же проект сменил наименование на чуть более этичное. (Впрочем, вряд ли то же самое произошло и с его содержанием.) Это история про рынок эскорт-услуг и его непосредственных участников и участниц. В касте, помимо Прилучного, Лиза Моряк, Наталья Рудова и Янина Студилина.
Август, Kion
Комментарии (0)