От «Дома Дракона» до «Песочного человека»: лучшие сериалы августа 2022 года

«Бесконечная ночь» / Endless Night, премьера (Netflix)

Бельгийская подростковая драма с элементами триллера рассказывает о группе тинейджеров, которые сосредоточены не на учебе, а употреблении запрещенных веществ. Те помогают им сбегать в мечты от реальности. Вот только в какой-то момент этот эскапизм перестает работать, и их сны из прекрасных фантазий превращаются в настоящие кошмары. Другими словами, довольно типичная история о сложностях взросления тут рассказывается через призму фантастики.

С 3 августа на Netflix, с 4 августа в «Амедиатеке»