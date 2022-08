От «Дома Дракона» до «Песочного человека»: лучшие сериалы августа 2022 года

«Моя жизнь в Rolling Stones» / My Life as a Rolling Stone, премьера (ВВС Two)

В честь 60-летия The Rolling Stones выходит документальный мини-сериал о культовой группе — «бунтарской альтернативе The Beatles). О том, как все начиналось и покатилось, как камни, в нем рассказывают сами Мик Джаггер, Кит Ричардс, Чарли Уоттс и Ронни Вуд (хотя он присоединился к остальным чуть позже — в 1976-м). Также свои восторженные комментарии о любви к «роллингам» дают Джон Бон Джови, Тина Тернер, Шерил Кроу и многие другие.

С 7 августа, ВВС iPlayer