От «Милых обманщиц» до Нила Патрика Харриса: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Дикая»

Команда фильма «Непослушник» во главе с режиссером Владимиром Коттом сняла еще одну назидательную комедию о перевоспитании. На этот раз это история о начинающей модели Алене (Таисия Вилкова). Новый знакомый зовет ее полететь на частном джете в Ниццу (да-да), но все идет не так, и в результате она оказывается одна в тайге и пытается выжить в дикой природе. В июне фильм вышел в кино, а теперь его можно увидеть и на стримингах.

С 29 июля, Kion, Premier, Okko, Wink