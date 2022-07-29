От «Милых обманщиц» до Нила Патрика Харриса: Что смотреть дома на этой неделе

Ромком с Нилом Патриком Харрисом от шоураннера «Секса в большом городе» Даррена Стара «Без пары», возвращение «Милых обманщиц» и недавние российские комедии «Дикая» и «Молодой человек» — «Собака.ru» рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Свет и магия» / Light & Magic, премьера (Disney+)
Друг и товарищ студии спецэффектов Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic Лоуренс Кэздан, сценарист пятого и шестого эпизодов «Звездных войн», снял документальный мини-сериал о ней. Здесь расскажут, как создается практически та «магия», что захватывает зрителей не только саги про джедаев, но и, например, франшизы про Гарри Поттера.
С 27 июля, Disney+
Сериал «Милые обманщицы: первородный грех» / Pretty Little Liars: Original Sin, премьера (HBO Max)
Это уже четвертый сериал из подростковой линейки про «Милых обманщиц». Разработали его профессионалы детективных драм и триллеров для тинейджеров: Роберто Агирре-Сакаса («Ривердэйл») и Линдси Калхун Бринг («Леденящие душу приключения Сабрины»). В новом проекте юным девушкам предстоит разбираться с секретами родителей и трагедией, произошедшей в Милвуде 20 лет назад. Как и всегда, вынужденно: неизвестный начинает их шантажировать.
С 28 июля — HBO Max, с 29 июля — «Амедиатека»
Фильм «Молодой человек»
Комедия, эксплуатирующая внешность Павла Табакова (который и правда очень молодо выглядит!). В свои реальные 26 он играет тут 30-летнего Ивана в разгаре личностного и жизненного кризиса: жена ушла, ипотека осталась, с работы уволили. Он решается на подлог: принять участие в конкурсе по программированию, предназначенном для старших школьников, из-за большого денежного приза. В касте проекта также Ингрид Олеринская, Данила Козловский и Валентина Ляпина. Еще одна июньская кинотеатральная новинка, которая теперь доступна и на стримингах.
С 28 июля, Okko, ivi, Kion
Сериал «Наследие», премьера (Premier)
Фантастический сериал с Алексеем Серебряковым, Константином Крюковым, Ольгой Макеевой, Артемом Ткаченко и Анаром Халиловым, опровергающий тезис, что «наши дети будут лучше, чем мы». Из-за экологической катастрофы мир и биологическое разнообразие оказываются на грани гибели. Ученые замораживают себя и эмбрионы на сотню лет, чтобы через время построить дивный, новый мир. Вот только получившиеся поколение оказывается совсем не таким, как они представляли.
С 28 июля, Premier
Сериал «Харли Квинн» / Harley Quinn, 3 сезон (HBO Max)
Продолжение анимационного сериала для взрослых про экс-подружку Джокера — антигероиню вселенной DC. Напомним, Харли Квинн и ее подружка Ядовитый Плющ становятся главными по криминалу в Готэме. В новом сезоне девушки встретят Короля Акул, секс-культ Суд Сов и Джеймса Ганна — режиссера «Отряда самоубийц: Миссия навылет».
С 28 июля, HBO Max
Сериал «Газетчицы» / Paper Girls, премьера (Prime Video)
Девичий вариант «Очень странных дел», явно вдохновленный успехом проекта братьев Даффер. Четыре девочки-подростка в конце 1980-х подрабатывают доставкой утренних газет. Утром после Хеллоуина они находят машину времени и переносятся в наши дни. Тут тинейджерки встречают себя же, но уже взрослыми (как известно по сай-фаям, это часто бывает крупной ошибкой). Сериал основан на комиксе автора «Y. Последний мужчина» Брайана К. Вона.
С 29 июля, Prime Video
Сериал «На поверхности» / Surface, премьера (Apple TV+)
Триллер про потерю памяти со стандартным для таких проектов ходом. После черепно-мозговой травмы Софи (Гугу Эмбата-Ро) не может вспомнить свое прошлое. Муж и друзья рассказывают ей, что было с ней раньше, но Софи начинает сомневаться, что это правда. Сценарий написала Вероника Уэст («Меломанка»), а снял проект Сэм Миллер, помогавший Михаэле Коэн делать сериал «Я могу уничтожить тебя».
С 29 июля, Apple TV+
Сериал «Без пары» / Uncoupled, премьера (Netflix)
Ромком с Нилом Патриком Харрисом («Как я встретил вашу маму», «Это грех») от шоураннера «Секса в большом городе» Даррена Стара. После 17 лет отношений Майкла бросает муж. Сначала он тяжело воспринимает разрыв, но вскоре начинает находить многочисленные плюсы холостой жизни и внезапно обретенной свободы. Помимо Харриса, в проекте играют Эмерсон Брукс, Колин Хэнлон, Марша Гей Харден и многие другие.
С 29 июля, Netflix
Фильм «Дикая»
Команда фильма «Непослушник» во главе с режиссером Владимиром Коттом сняла еще одну назидательную комедию о перевоспитании. На этот раз это история о начинающей модели Алене (Таисия Вилкова). Новый знакомый зовет ее полететь на частном джете в Ниццу (да-да), но все идет не так, и в результате она оказывается одна в тайге и пытается выжить в дикой природе. В июне фильм вышел в кино, а теперь его можно увидеть и на стримингах.
С 29 июля, Kion, Premier, Okko, Wink
Сериал «Эмбер Браун» / Amber Brown, премьера (Apple TV+)
Кажется, Apple TV+ серьезно намерен побороться за аудиторию «6+». На прошлой неделе на стриминге вышел сериал «Уверенным шагом», на этой — стартует еще одна семейная новинка: проект, основанный на детских бестселлерах Полы Данзигер. Это истории про девочу Эмбер (Карсин Роуз), которая сублимирует эмоции из-за развода родителей в музыку. Шоураннером стала создательница и главная актриса ситкома «Жизнь с Бонни» Бонни Хант.
С 29 июля, Apple TV+
Сериал «Город на холме» / City on a Hill, 3 сезон (Showtime)
Спродюсированный Беном Аффлеком проект про преступность Бостона. Уже знакомый зрителям агент ФБР Джеки Рор (Кевин Бейкон) возглавит в новом сезоне службу охраны семейства миллионеров и вынужден будет вновь погрузиться в мир коррупции.
С 31 июля, Showtime, в августе — «Амедиатека»
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