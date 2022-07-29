«Брюс и Артур воссоединились»: Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в «Аквамене-2»

«Брюс и Артур воссоединились. Люблю тебя и скучаю, Бен. Неплохой у кого‑то получился тур по студии WB. Застали на съемках. Будет круто! "Аквамен 2". Всем алоха», — написал Момоа под своим постом, опубликовав фотографии с Аффлеком.

Также Момоа опубликовал сторис, в котором пообщался с группой туристов на съемочной площадке Warner Bros. Он сказал, что они раскрыли некий секрет, а в конце ролика заходит в трейлер пометкой «Б.А.», где сидит Аффлек. Актер не рассказал, насколько большая роль будет у Аффлека во второй части «Аквамена». Новый фильм выйдет на больших экранах 17 марта 2023 года.

Информация о том, что Бен Аффлек исполнит роль Бэтмена стала большой неожиданностью. Ранее актер неоднократно заявлял, что больше никогда не вернется к Темному рыцарю Готэма. В 2016 году планировалось, что Аффлек самостоятельно напишет сценарий, срежиссирует и исполнит главную роль в сольном фильме о Бэтмене. Однако он отказался от этого и дальнейшего участия в киновселенной DC.