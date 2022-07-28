От зомби и «реальных упырей» до Metallica: Что смотреть в кино в августе 2022-го

«Неудержимые» / The Expendables, «Неудержимые 2» / The Expendables 2, «Неудержимые 3» / The Expendables 3 (2014)

Франшиза боевиков со Сильвестром Сталлоне, Джейсоном Стэйтемом, Микки Рурком, Брюсом Уиллисом, Дольфом Лундгренгом (и много кем еще) тоже вернется на большие киноэкраны в России. При этом покажут сразу три части. Выход четвертой, кстати, намечен на 2023 год.

Напомним, это проекты про группу наемников «Неудержимые», объединяющий чуть ли не всех главных звезд боевиков 1980-х и 1990-х. Правда, были и те, кто отказывался от участия в нем. Например, Жан-Клод Ван Дамм.

С 18 августа