От зомби и «реальных упырей» до Metallica: Что смотреть в кино в августе 2022-го

Ежегодная тенденция кинотеатрального затишья лета продолжится и в его последний месяц. Тем не менее «Собака.ru» выбрала фильмы, которые стоит увидеть на большом экране: от повторного проката «Реальных упырей» Тайки Вайтити и «Истории Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрея Кончаловского до картины-открытия Каннского фестиваля этого года «Убойный монтаж» Мишеля Хазанавичуса.
«Убойный монтаж» / Coupé (2022)
Фильм Мишеля Хазанавичуса («Артист») в этом году открывал Каннский кинофестиваль — а перед ним спешно менял название. Изначально оно звучало как «Z», но в итоге стало еще более кинематографичным: «Окончательный монтаж» (в России его финально локализовали как «Убойный монтаж»). Хотя и Z показывало, что главные в этой хоррор-комедии на самом деле не зомби, а киношники. По сюжету именно фильм категории «Z» (так называют низкобюджетные фильмы, которые имеют качество даже ниже, чем B-movies) снимает режиссер Реми (Ромен Дюрис). Сценарий ужасен, игра главной актрисы еще хуже, как и спецэффекты. Вдобавок на съемочную группу нападают настоящие живые мертвецы.
С 4 августа
«Уховертка» / Earwig
Кафкианский фильм Люсиль Хадзихалилович — жены Гаспара Ноэ, которая писала вместе с ним, в частности, сценарий «Входа в пустоту». Сюжет более, чем парадоксален: это история про девочку с ледяными зубами Мию, за которой присматривает Альберт. Ребенок никогда не покидал квартиру, но однажды ее начинают готовить к будущему исходу. Картина участвовала в одной из программ кинофестиваля в Торонто, а на смотре в Сан-Себастьяне получила спецприз.
С 4 августа
«Семейка монстров» / Petit vampire
Если дословно переводить название этого франко-бельгийского мультфильма, по-русски оно будет звучать как «Маленький вампир». И да — это подсказка, кто же является главным героем картины. Впрочем, живет он (тут сюжет не исказили в локализации) в семье монстров. Помимо вампиров, в ней, например, привидения. 10-летнему ребенку с ними невероятно скучно, поэтому он сбегает из дома и заводит друга — обычного мальчика по имени Майкл. Мультфильм в 2021 году претендовал на премию «Сезар» как лучшая анимационная картина.
С 4 августа
«Metallica: Сквозь невозможное» / Metallica Through the Never (2013)
Когда из дня сегодняшнего «невозможным» кажется сам концерт Metallica как таковой в России, его все же есть шанс увидеть: на большой экран возвращается фильм 2013 года. Видимо, чтобы смотреть картину было интересно не только фанатам группы (хотя кто еще пойдет на нее в кино), съемки шоу дополнены художественным сюжетом. Согласно ему поклонник главных металлистов мира (его играет Дэйн ДеХаан) должен доставить на их выступление некую таинственную сумку. Кстати, в далеком 2013 году в Кремлевском дворце на специальном показе в России фильм-концерт представляли сами участники Metallica (и по совместительству продюсеры ленты) Ларс Ульрих и Роберт Трухильо.
С 11 августа
«Русалка и дочь короля» / The King's Daughter
Снятый еще в 2014 году (в том числе в интерьерах Версаля!) фильм не только в России выпустили лишь в 2022-м. Это фэнтези со звездой «Молокососов» Каей Скоделарио в главной роли. Она играет дочь Людовика XIV, от которой скрывали, что она принцесса, воспитывая ее в монастыре. Девушку возвращают ко двору «короля-солнце», где она встречает настоящую русалку. Из-за долгого пути на экраны многие спецэффекты картины смотрятся наивно. Зато в касте тут — Пирс Броснан и даже Джули Эндрюс (голос рассказчицы).
С 11 августа
«К черту на рога» / Quo vado? (2015)
Хит итальянского проката семилетней давности тоже возвращают в повторный прокат. Несмотря на библейское название в оригинале (Quo vado — это то самое «Камо грядеши», то есть «Куда ты идешь»), это на самом деле комедия положений с Кекко Дзалоне. Чиновника-бездельника пытаются выгнать с работы, а чтобы он согласился уйти сам — отправляют в самые невероятные командировки.
С 11 августа
«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1967)
К 85-летию Андрея Кончаловского в повторный прокат выходит его фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». Хотя сама картина 1967 года, ее релиз состоялся лишь 20 лет спустя. Зато впоследствии картина получила приз международной ассоциации кинокритиков на Берлинском кинофестивале в 1988 году, а также две премии «Ника»-1989» в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий» (его автор — Юрий Клепиков). Это история про созависимые отношения поварихи Аси и шофера Степана: она ждет от него ребенка, а он относится к ней, как к мимолетному увлечению. Фильм снимался в селе Кадницы Горьковской области, в большинстве ролей заняты жители села. Хотя главную героиню Ася и сыграла профессиональная актриса — Ия Саввина.
С 11 августа
«Счастье быть одной» / Assolo (2016)
Феминистское кино о гармонии и поисках себя итальянки Лауры Моранте с ней же в главной роли. Патологически неуверенная в себе Флавия начинает ходить к веселому психоаналитику, доктору Грюневальд, которая придумывает для нее необычную терапию. Для начала Флавии нужно научиться быть одной, а не в отношениях с кем-то.
С 11 августа
«Великий «Юнайтед»» / The United Way (2021)
Документальный фильм про успех в английской премьер-лиге ФК «Манчестер Юнайтед». Главный рассказчик тут Эрик Кантона — легендарный бомбардир, чьи черты в том числе есть у Роя Кента, героя самого оптимистичного сериала про футбол «Тед Лассо». Но другие звездный спортсмены разны поколений тоже появятся. Спойлер: да, и Дэвид Бекхэм тоже.
С 11 августа
«История кино: Новое поколение» / The Story of Film: A New Generation
Документальный фильм Марка Казинса показывали в прошлом году на Каннском кинофестивале. В нем режиссер, популяризатор и историк кино дает прогнозы, что же ждет киноиндустрию всего мира после пандемии и бума стриминговых сервисов. А также предполагает, как поменяется при этом само кино как искусство.
С 11 августа
«Неудержимые» / The Expendables, «Неудержимые 2» / The Expendables 2, «Неудержимые 3» / The Expendables 3 (2014)
Франшиза боевиков со Сильвестром Сталлоне, Джейсоном Стэйтемом, Микки Рурком, Брюсом Уиллисом, Дольфом Лундгренгом (и много кем еще) тоже вернется на большие киноэкраны в России. При этом покажут сразу три части. Выход четвертой, кстати, намечен на 2023 год.
Напомним, это проекты про группу наемников «Неудержимые», объединяющий чуть ли не всех главных звезд боевиков 1980-х и 1990-х. Правда, были и те, кто отказывался от участия в нем. Например, Жан-Клод Ван Дамм.
С 18 августа
«Реальные упыри» / What We Do in the Shadows (2014)
Невероятно смешной мокьюментари-фильм Тайки Вайтити стал основой для одноименного (английскому названию) сериала, у которого недавно вышел аж четвертый сезон. Самое время узнать (или пересмотреть на большом экране), с чего же все начиналось. Это снятая на псевдодокументальную камеру историю про трех вампиров Виаго, Дикона и Владислава, которые живут все вместе в особняке в Новой Зеландии, не могут пройти фейс-контроль в клубах, боятся дневного света, дружат со смертным и воюют с обортнями.
С 18 августа
«Венецианские львы» / Leoni (2015)
И еще одна попытка выпустить в повторный прокат в России итальянскую комедию семилетней давности. Сын богатого предпринимателя Гуальтьеро (Нери Маркоре), в отличие от отца, не умеет вести бизнес. При этом у него появляется идея продавать в родной католической Италии распятья из переработанного пластика. Вот только где взять само сырье, он не представляет.
С 18 августа
«Икар» / Icare
Анимационное переложение для детей мифов Древней Греции. Тут Икар — мальчик, который посмел во время правления царя Миноса бросить вызов ему и богам Олимпа. Все это ради лучшего друга — таинственного подростка с головой быка. Среди других проект озвучила актриса Камилль Коттен из «Убивая Еву».
С 18 августа
The Doors (1991)
Снятый Оливером Стоуном байопик, в котором Джима Моррисона играет Вэл Килмер, тоже вернется на большие экраны в России. Кстати, актер так сроднился с образом музыканта из «клуба 27», что вынужден был работать с психотерапевтом, чтобы из него выйти. Все песни в фильме Килмер исполняет сам, при этом даже участники группы The Doors не смогли отличить его версию от Джима Моррисона. В касте фильма также Мег Райан и Кайл МакЛоклен
С 25 августа
«После. Долго и счастливо» / After Ever Happy
Четвертая часть популярной у подростков романтической франшизы про сложные отношения Тессы (Джозефина Лэнгфорд) и Хардина (племянник Рэйфа Файнса Хиро Файнс-Тиффин), основанная на книгах Анны Тодд. (Проект в шутку зовут «Сумерками» для зумеров.) Герои вновь пытаются быть вместе, а главная интрига нового фильма, удастся ли им, как в сказках, «жить долго и счастливо».
С 25 августа
«Все ненавидят Йохана» / Alle hater Johan
Эксцентричная норвежская комедия по сценарию Эрленда Лу — автора «Наивно. Супер». Любителя пиротехники Йохана из-за этого увлечения ненавидят в родной деревне, соседская девушка не хочет за него замуж, и все считают его «белой вороной». Тогда он отправляется в путешествие по Америке, чтобы доказать всем, что он чего-то стоит.
С 25 августа
«Барбоскины Team»
Анимационный полный метр про героев мультсериала о многодетной семье собак «Барбоскины». Теперь герои попробуют прославиться в интернете, как их соседка — кошечка Кэт. Но та не намерена делиться славой и вместо наставничества вносит разлад в дружное семейство. Релиз явно намечен поближе к 1 сентября, чтобы к старту школьного и детсадовского года вернулась целевая аудитория картины.
С 25 августа
«Просточеловек»
Дебютная полнометражная картина Яны Климовой-Юсуповой — и сразу со звездным составом. В фильме сыграли Филипп Авдеев, Агата Муцениеце, Чулпан Хаматова и Евгения Симонова. Саша готовится вместе с девушкой переезжать в Берлин. Но вдруг он узнает, что нашлась его настоящая мать — женщина, которая оставила его в роддоме почти 30 лет назад.
С 25 августа
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