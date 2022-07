От зомби и «реальных упырей» до Metallica: Что смотреть в кино в августе 2022-го

«Реальные упыри» / What We Do in the Shadows (2014)

Невероятно смешной мокьюментари-фильм Тайки Вайтити стал основой для одноименного (английскому названию) сериала, у которого недавно вышел аж четвертый сезон. Самое время узнать (или пересмотреть на большом экране), с чего же все начиналось. Это снятая на псевдодокументальную камеру историю про трех вампиров Виаго, Дикона и Владислава, которые живут все вместе в особняке в Новой Зеландии, не могут пройти фейс-контроль в клубах, боятся дневного света, дружат со смертным и воюют с обортнями.

С 18 августа