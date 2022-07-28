«Мир изменится навсегда»: вышел первый тизер фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

В коротком ролике показали всего две небольшие сцены из предстоящего фильма: американский физик-теоретик Роберт Оппенгеймер появляется сперва у окна, а затем в окружении журналистов. На канале Universal запустили бесконечную трансляцию видео. И с каждым новым повтором ролика на экране появляется обратный отсчет до релиза фильма, который запланирован на 21 июля 2023 года.

Роль самого физика и руководителя проекта «Манхэттен» и «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера в картине исполнил Киллиан Мерфи («Острые козырьки»). Также в картине появятся Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Флоренс Пью и другие.