Какие слова чаще всего встречаются в названиях российских фильмов и сериалов? Выяснили аналитики

На платформе проанализировали названия 10 тысяч фильмов и сериалов, которые сняли в России с 1991 по 2022 год и входят в каталог онлайн-кинотеатра.

Так, самое длинное название фильма состоит из 11 слов — это «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора». А вот сериал с самым длинным наименованием содержит 12 слов — «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного». Самые короткие названия фильмов состоят из одного символа — «Я», «4», «#», а у сериалов самые короткие название имеют два символа — «СК», «13».

По одному слову в названии есть у 32% фильмов, два слова — у 34%, по три — у 20%, по четыре 9%, оставшиеся 5% приходятся на ленты, с названиями от пяти слов и больше. Исследователи отмечают, что чаще всего фильмам и сериалам с названиями из одного слова ставят оценки на «Кинопоиске», однако в целом количество символов не влияет на баллы от зрителей. Доля фильмов с однословными названиями выросла с 26% в 90-е до 36% в 2010-е.

Помимо этого, в исследовании приводятся самые часто используемые слова в названиях отечественных картин: 140 фильмов с «я» в названии. Следом идут слова: «любовь» (123), «день» (70), «жизнь» (64), «мой» (60).

В названиях сериалов также часто используют слово «любовь» (141). Помимо этого, в топе есть слова «я» (93), «жизнь» (79), «мой» (56) и «счастье» (59). В работе отмечается, что в разные десятилетия менялись самые используемые существительные: например, в 1990-е в тройку лидеров входили «смерть» и «день», а в 2000-е и 2010-е — «жизнь» и «день».