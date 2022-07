От «Королевства полной луны» до «Бунтаря без причины»: 11 лучших фильмов про подростков и нежный возраст

«Шведская история любви» / En kärlekshistoria (1970), реж. Рой Андерссон

В это трудно поверить, но для Роя Андерссона трогательная мелодрама о влюбленных подростках и глубоко несчастных взрослых с целом набором экзистенциальных кризисов в бергмановских традициях, была его дебютом в кино. Настолько зрелым выглядит фильм из дня сегодняшнего, хотя режиссер на тот момент еще даже не окончил обучение в киношколе. Впрочем, и тогда, в 1970-м, картина получила признание: она участвовала в Берлинале — при этом в основном конкурсе. А еще образы из «Шведской истории любви» часто используются в поп-культуре. Например, в клипе на песню Тома Оделла Grow Old with Me.