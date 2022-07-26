От «Королевства полной луны» до «Бунтаря без причины»: 11 лучших фильмов про подростков и нежный возраст

«Вам и не снилось…» (1980), реж. Илья Фрэз

Старшеклассница Катя переезжает с родителями в новую квартиру и потому вынуждена сменить школу. Тут в девочку с большими глазами и в нелепых очках, когда она искренне молится придуманному советскими школьными-атеистами божеству в виде фонаря, влюбляется ее одноклассник и сосед Рома. Но вот маме Ромы Катя категорически не нравится — та якобы отвлекает его от учебы, к тому же она дочь женщины, в которую в юности был влюблен ее муж. (Он и сейчас готов бежать к ней через весь двор, заметив ее из окна.)

Детей пытаются разлучить, но те оказываются куда более зрелыми и последовательными, чем несчастные по-своему взрослые. Дополнительный бонус наивного и искреннего фильма Ильи Фрэза — песня «Последняя поэма» Алексея Рыбникова, написанная на стихи лауреата Нобелевской премии Рабиндраната Тагора. Ее строки «Смерть побеждающий вечный закон, это любовь моя» звучат как идеальное утешение и в 2022 году, и на все времена.