От «Королевства полной луны» до «Бунтаря без причины»: 11 лучших фильмов про подростков и нежный возраст

Теперь и на стримингах вышел фильм Александра Ханта «Межсезонье» — драма о том, легко ли быть молодым и что случается, если не слышать свои детей. К релизу картины «Собака.ru» вспомнила и другие отличные ленты про подростков и взросление, которые понравятся и тем, кто уже вышел из нежного возраста, и самим тинейджерам.
«Межсезонье» (2022), реж. Александр Хант
Режиссер Александр Хант («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») снимал фильм о хрупкости устройства тинейджеров и беспощадности их бунта несколько лет. В том числе часть средств на него собрали с помощью краудфандинга. Картина о том, как шестнадцатилетние Саша и Даня сбегают от всего мира, который их не понимает, отчасти основана на реальной и трагичной истории о подростках из Пскова. Но это не спойлер сюежта — и вообще вместо назидания тут нежность и внимание к маленьким взрослым, которые ощущают все острее, трагичнее и не хотят быть как все.
«Вам и не снилось…» (1980), реж. Илья Фрэз
Старшеклассница Катя переезжает с родителями в новую квартиру и потому вынуждена сменить школу. Тут в девочку с большими глазами и в нелепых очках, когда она искренне молится придуманному советскими школьными-атеистами божеству в виде фонаря, влюбляется ее одноклассник и сосед Рома. Но вот маме Ромы Катя категорически не нравится — та якобы отвлекает его от учебы, к тому же она дочь женщины, в которую в юности был влюблен ее муж. (Он и сейчас готов бежать к ней через весь двор, заметив ее из окна.)
Детей пытаются разлучить, но те оказываются куда более зрелыми и последовательными, чем несчастные по-своему взрослые. Дополнительный бонус наивного и искреннего фильма Ильи Фрэза — песня «Последняя поэма» Алексея Рыбникова, написанная на стихи лауреата Нобелевской премии Рабиндраната Тагора. Ее строки «Смерть побеждающий вечный закон, это любовь моя» звучат как идеальное утешение и в 2022 году, и на все времена.
«Лето с Моникой» / Sommaren med Monika (1953), реж. Ингмар Бергман
Пока в США в 1950-е (хотя и уже номинально) продолжал действовать моралистский кодекс Хейса, запрещавший на экране наготу, великий Ингмар Бергман обретал свой режиссерский почерк, снимая обнаженную Харриет Андерссон на фоне суровых северных пейзажей. И пусть история шведских Ромео и Джульетты обречена на крах — это не спойлер, все ясно с первых же кадров — черно-белый фильм о сбежавших от надоевшей работы и городской суеты тинейджеров наполнен невероятной живой (почти животной) энергией.
«Четыреста ударов» / Les quatre cents coups (1959), реж. Франсуа Трюффо
Для Франсуа Трюффо «Четыреста ударов» оказались началом большой творческой дружбы с Жан-Пьером Лео, играющим Антуана Дуанеля — 12-летнего подростка, который не особенно нужен своей матери и учителям, практикующим телесные наказания. Позже они продолжили историю Антуана в еще четырех фильмах: «Антуан и Колетт» (новелла киноальманаха «Любовь в 20 лет», 1962), «Украденные поцелуи» (1968), «Семейный очаг» (1970), «Сбежавшая любовь» (1979). Но успеха «Антуанова детства», то есть «Четырехсот ударов», последующие картины не повторили.
Французское выражение «faire les 400 coups» означает «вести себя на грани приличия, нарушать моральные нормы». Юный Дуанель — альтер-эго самого Трюффо. Сбегающий с уроков ребенок бродит, словно вольный дух, по Парижу. Показывая тем самым метания любой юной души. Кстати, в какой момент Антуан проходитт мимо постеры «Лето с Моникой» (и это, конечно, не случайно).
«Не болит голова у дятла» (1975), реж. Динара Асанова
В 1970-е ученица Михаила Ромма Динара Асанова снимала на «Ленфильме» удивительно лиричные авторские картины, ловко маскировавшиеся под линейку «фильмов про школьников». Взрослые в лентах Асановой не менее растеряны, чем дети, дети серьезны и талантливы, а их воспитание чувств (без которого невозможна инициация зрелостью) прекрасна и трагична. Особенно, ярко все это проявляется в истории барабанщика Мухи, влюбленного в свою одноклассницу Иру. Диалог из фильма «Не болит голова у дятла» о том, что же будет потом через много лет («А потом я умру. — Как умрешь, а как же я?»), кажется, одно из самых красивых объяснений в любви вообще в кино.
«Шведская история любви» / En kärlekshistoria (1970), реж. Рой Андерссон
В это трудно поверить, но для Роя Андерссона трогательная мелодрама о влюбленных подростках и глубоко несчастных взрослых с целом набором экзистенциальных кризисов в бергмановских традициях, была его дебютом в кино. Настолько зрелым выглядит фильм из дня сегодняшнего, хотя режиссер на тот момент еще даже не окончил обучение в киношколе. Впрочем, и тогда, в 1970-м, картина получила признание: она участвовала в Берлинале — при этом в основном конкурсе. А еще образы из «Шведской истории любви» часто используются в поп-культуре. Например, в клипе на песню Тома Оделла Grow Old with Me.
«Сто дней после детства» (1975), реж. Сергей Соловьев
Классический литературный роман воспитания (прежде всего, чувств) переведен в киноформу идиллической подростковой драмы о том, что мы все неизбежно вырастем, но навсегда запомним, как первый раз увидели «Джоконду» и ее улыбку, играли в любительской постановке «Маскарада», делили мир без полутонов на черное и белое, а еще сильно и трагично влюблялись. Одну из главных ролей в фильме о страданиях молодого Лопухина (почти Вертера) в летнем лагере играет Татьяна Друбич, на долгие годы ставшая музой режиссера Сергея Соловьева, умевшего, как никто, воспевать нежный возраст.
«Королевство полной луны» / Moonrise Kingdom (2012), реж. Уэс Андерсон
Яркая и буйная, как природа Новой Англии, язвительная комедия Уэса Андерсона про лагерь бойскаутов. В нем эксцентричные дети и взрослые тоже по-своему несчастны, но одновременно и счастливы, а побег из системы с любимой по переписке хоть и равен в своей сути эскапизму, но имеет благополучный исход. Каждый кадр — будто модный лукбук и настоящее визуальное удовольствие.
«Бунтарь без причины» / Rebel without a cause (1955), реж. Николас Рэй
Взрослеть всегда тяжело, а чувствовать себя не таким, как все, в Америке 1950-х и вовсе было провальной затеей. По крайней мере, для подростка Джима Старка (Джеймс Дин) инициация зрелостью как раз оказалась связана с трагедией.
Фильм вышел на экраны США в октябре 1955-го — через месяц после гибели в автокатастрофе Джеймса Дина. Возможно, именно это и сделало его культовым. А быть может дело в том, что чуть ли не впервые американские подростки (и их родители) увидели на экране, что их настоящие проблемы для кого-то важны. Их перестали изображать как идеальных сверхлюдей с внешностью фарфоровых дрезденских кукол и безупречными манерами.
«Отрочество» / Boyhood (2014), реж. Ричард Линклейтер
Фильм Ричарда Линклейтера вышел через год после экранизации Стивом Маккуином романа «12 лет рабства» и СМИ в шутку окрестили картину «12 лет детства». Да, воспевающий юность режиссер, по сути, повторил опыт Трюффо с Жан-Пьером Лео, но на дистанции в одну картину. Все ключевые актеры «Отрочества» не менялись 12 лет — взрослели, мужали и старели под прицелом камеры. В результате у Линклейтера получился настоящий прустовский кульбит: спрессованное время, которое оказывается в итоге не утраченным, но обретенным. Помимо, Эллара Колтрейна (он играет Мейсона, за которым мы и следим с детства) в фильме все эти годы снимались Итан Хоук, Патриша Аркетт и Лорелей Линклейтер — дочь Ричарда Линклейтера.
«Наполеон Динамит» / Napoleon Dynamite (2004), реж. Джаред Хесс
Быть тинейджером — это не только больно, но и смешно и нелепо. По крайней мере, на этой стороне взросления сосредотачиваются в инди-комедии «Наполеон Динамит». Кормление ламы, танцы под Forever Young и рисунки лигра прилагаются!
Кстати, с фильмом «Наполеон Динамит» связан еще один парадокс. Сотрудники Netflix утверждают, что это одна из немногих картин, зрительскую реакцию на которые сложно предсказывать. Даже если система долго запоминала ваш выбор те или иных лент, в случае «Наполеона» она не может спрогнозировать, понравится ли вам фильм.
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