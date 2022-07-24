Стало известно, когда выйдет второй сезон «Локи»

На мероприятии раскрыли даты выхода фильмов и сериалов киновселенной Marvel. В частности, фильм «Блэйд» про охотника на вампиров с Махершалой Али должен выйти 3 ноября 2023 года, «Марвелы» — 28 июля 2023-го, а премьера «Капитана Америка: Новый мировой порядок» запланирована на 3 мая 2024 года. «Громовержцы», которые станут завершающим фильмом пятой фазы, выйдут 26 июля 2024-го.

Сериал «Секретное вторжение» можно будет посмотреть уже весной 2023 года. Премьера шоу «Эхо» состоится летом 2023 года. Сериал про наследницу Железного человека «Железное сердце» покажут осенью 2023 года. Релиз сериала «Агата: Шабаш хаоса» об Агате Харкнесс из «Ванды/Вижн» состоится конце 2023 года. А сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» выйдет весной 2024 года.