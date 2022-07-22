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Кино и сериалы

От Райана Гослинга до «Американских историй ужасов»: Что смотреть дома на этой неделе

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Драма Александра Ханта, автора «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», про бессмысленный и беспощадный подростковый бунт «Межсезонье», шпионский триллер с Райаном Гослингом «Серый человек» и продолжение спин-оффа «Американской истории ужасов» про городские легенды —рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

«Capella Film»

Фильм «Я — Златан» / I Am Zlatan

Байопик футболиста Златана Ибрагимовича, до сих пор остающегося лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Швеции. Здесь рассказывается, как он, сын мигрантов из бывшей Югославии, сделал блестящую карьеру, начиная с игры за юношеские команды его родного города Мальме. В российском прокате фильм выходил в январе, а теперь доступен и на киноплатформах.

С 20 июля, «Кинопоиск», Okko, ivi, Wink, «Мегафон ТВ»

HBO Max

«Последние кинозвезды» / The Last Movie Stars, премьера (HBO Max)

Итан Хоук, звезда Голливуда сегодняшнего, снял документальный мини-сериал о великой актерской паре века минувшего — Поле Ньюмане и Джоэнн Вудворд. Основой проекта стали интервью, которые Ньюман готовил для своих мемуаров. Оригиналы аудиозаписей были уничтожены, а вот расшифровки остались. Их озвучили друзья Хоука: Ньюмана — Джордж Клуни, Джоэнн Вудворд — Лора Линни.

С 21 июля, HBO Max

«Централ Партнершип»

Фильм «Межсезонье»

Режиссер Александр Хант («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») снимал фильм о хрупкости мира тинейджеров и беспощадности их бунта несколько лет. В том числе часть средств на него собрали с помощью краудфандинга. Картина о том, как шестнадцатилетние Саша и Даня сбегают от всего мира, отчасти основана на реальной и трагичной истории о подростках из Пскова. В июне картину показывали в кино, а теперь она вышла и на стримингах.

С 21 июля, «Кинопоиск», Окко

HBO Max, «Амедиатеке»

Сериал «Настоящий рэп» / Rap Sh!t, премьера (HBO Max)

Создательница «Белой вороны» Исса Рэй придумала проект про знакомых со школы двух подруг, мечтающих покорить рэп-сцену Майами. Пока же одна из них одна воспитывает дочь, с трудом сводя концы с концами, а вторая подрабатывает в отеле. Главные роли играют комикесса Аида Осман и рэп-певица Alja KaMillion, сочинявшая треки для Рианны и H.E.R.

С 21 июля на HBO Max, в июле — в «Амедиатеке»

Netflix

Сериал «Мир юрского периода: Лагерь мелового периода» / Jurassic World: Camp Cretaceous, 5 сезон (Netflix)

На Netflix выходит финальный сезон мультсериала о подростках (и для подростков). Напомним, его герои пытаются выжить на таинственном острове, где ученые вернули к жизни динозавров-хищников. Впрочем, в продолжении тинейджеры будут бороться не только с животными, но и людьми.

С 21 июля, Netflix

Hulu

Сериал «Американские истории ужасов» / American Horror Stories, 2 сезон (Hulu)

Спин-офф «Американской истории ужасов» по сценарию неизменного и неутомимого шоураннера проекта Райна Мерфи. В каждом эпизоде вновь сосредоточатся на городских легендах, мифах и разного рода хоррорах. Правда, каких именно, как и всегда, не сообщается до самого старта сезона.

С 21 июля, Hulu

Netflix

Фильм «Серый человек» / The Gray Man

Братья Руссо после исследования пределов киновселенной Marvel взялись за шпионские каноны — экранизацию первой книги Марка Грини из цикла про агента ЦРУ Курта Джентри. Тут его играет Райан Гослинг. По сюжету прозванный Серым человеком Джентри случайно получает доступ к информации, которая грозит крупным политическим скандалом. Напарницей агента в фильме стала Ана де Армас, начальником — Билли Боб Торнтон, главным преследователем — Крис Эванс.

С 22 июля, Netflix

Apple TV+

Сериал «Не с первой попытки» / Trying, 3 сезон (Apple TV+)

Продолжение обаятельной комедии про родительство с не самой смешной завязкой: бездетная пара не может завести ребенка и решает его усыновить. Но это оказывается не так быстро и просто, как им казалось. Супругов играют Рейф Сполл («Ритуал») и Эстер Смит («Молокососы»). А новый вызов теперь — найти общий язык сразу с двумя приемными детьми.

С 22 июля, Apple TV+

Apple TV+

Сериал «Уверенным шагом» / Best Foot Forward, премьера (Apple TV+)

Оптимистичный сериал для детей основан на мемуарах американского паралимпийца и писателя Джоша Сандквиста. Главный герой проекта — 12-летний Джош (дебютант Логан Мармино). Долгое время мальчик с протезом ноги находился на домашнем обучении, но однажды он — уверенным шагом — отправляется в обычную общеобразовательную школу. Режиссером сериал стал Виктора Нелли-мл., снимавший «Бруклин 9-9» и «Дурнушку Бетти».

С 22 июля, Apple TV+

«Централ Партнершип»

Фильм «Пропавшая» / Last Seen Alive

После недавнего кинопрокатного релиза в России боевик с Джерардом Батлером и Джейми Александер выходит и на киноплатформах. Это история про супружескую пару Уилла и Лизу, испытывающих трудности в браке. Однажды жена исчезает прямо с заправки, когда они едут в гости к родителям, а муж, понимая, что не хочет ее потерять, готов вернуть ее во что бы то ни стало. Даже превратиться для этого в героя экшена.

Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, Kion

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Рубрика:
Кинофичер

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