По сюжету, Мухаббат живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы. Таких магазинов много в спальных районах Москвы — крошечные помещения, спрятанные в подвалах бетонных многоэтажек. Большинство работающих там людей — мигранты. Как многие из них, Мухаббат находится в рабстве. У нее нет денег и документов, ей некуда бежать. Преодолевая отчаяние и страх, Мухаббат вырывается на свободу. Но чтобы вернуть самое дорогое, что у нее есть, ей предстоит пройти долгий путь, полный боли, компромиссов и потерь.

В этом году «Продукты 24» был отобран в участники программы Panorama Берлинского кинофестиваля. История о современном рабстве, происходящая на глазах у тысяч равнодушных свидетелей, стала дебютной полнометражной работой для актрис Людмилы Васильевой и Зухары Санзысбай, оператора Екатерины Смолиной, и режиссера Михаила Бородина, ранее снявшего несколько короткометражных фильмов, среди которых «Я нормальный» (участник конкурсной программы La Semaine de la Critique, Канны 2018, кинофестиваля «Кинотавр 2018) и «Регистрация» (участник конкурсной программы Odense Film Festival 2020), а также документальный фильм COTTON100%.

Первый спецпоказ фильма «Продукты 24» пройдет сегодня, 22 июля, н киностудии «Лендок». В субботу, 23 июля, на «Ленфильме» ленту покажут с обсуждением после просмотра. Также показ состоится 31 июля в кинотеатре «Аврора».