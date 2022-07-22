Опубликован первый полноценный трейлер фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

В ролике показали основных героев фильма — группу воров, которая, по сюжету, помогла «не тому человеку» украсть могущественный артефакт. А теперь команда пытается исправить ошибку и спасти мир от злых сил.

Роль барда досталась Крису Пайну («Звездный путь»), а паладина сыграл Реге-Жан Пейдж («Бриджертоны»). Также в ролике показали и других персонажей: варвара, друида, чародея, плута. Их сыграли Мишель Родригес («Форсаж»), София Лиллис («Оно»), Джастис Смит («Детектив Пикачу») и Хью Грант («Ноттинг Хилл»).

Режиссерами картины стали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн, снявшие ранее «Ночные игры» и «Каникулы». Фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» покажут на больших экранах в марте 2023 года.

Ролевая игра Dungeons & Dragons появилась почти 46 лет назад. В ней люди, эльфы, орки и другие фантастические существа сражаются и путешествуют по выдуманному миру в поисках сокровищ. Ходом игры управляет ведущий, которого называют Мастером подземелья. На сегодняшний день в Dungeons & Dragons играют более 50 млн человек.