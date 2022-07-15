Джулианна Мур, Одри Диван и Кадзуо Исигуро: объявлен состав жюри 79-го Венецианского кинофестиваля

Помимо нее, в число жюри вошли аргентинский режиссер Мариано Кон («Главная роль»), итальянский режиссер и сценарист Леонардо Ди Костанзо («Перерыв»), французский режиссер Одри Диван («Событие»), иранская актриса Лейла Хатами («Развод Надера и Симин»), японский писатель Кадзуо Исигуро («Не отпускай меня»), испанский режиссер Родриго Сорогойен («Стокгольм»)

Традиционно жюри присуждает статуэтку «Золотой лев» за лучший фильм, «Серебряного льва — главный приз жюри», «Серебряного льва» за лучшую режиссуру, Кубок Вольпи за лучшую женскую и мужскую роль, специальный приз жюри, премию за лучший сценарий, а также премию Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру и актрисе.

Венецианский кинофестиваль состоится с 31 августа по 10 сентября на острове Лидо в Венеции. Уже сейчас объявили, что «Золотого льва» за вклад в кинематограф на нем наградят режиссера и сценариста Пола Шредера и актрису Катрин Денев.