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Кино и сериалы

Вышел новый тизер пятого сезона сериала «Рассказ служанки»

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Hulu показал новый тизер пятого сезона сериала «Рассказ служанки». Продолжение истории-антиутопии выйдет на стриминговом сервисе 14 сентября.

В новом ролике показали Серену (Ивонн Страховски) в траурном наряде, которая провожает своего мужа — коммандера Уотерфорда — в последний путь. Джун (актриса Элизабет Мосс) же предстоит столкнуться с последствиями своей мести Уотерфордам и Гилеаду.

В новом сезоне продолжится противостояние Серены и Джун. В синопсисе сказано, что коммандер Лоуренс (Брэдли Уитфорд) объединится с теткой Лидией (Энн Дауд) для реформирования Гилеада. А Джун, Люк (О. Т. Фагбенли) и Мойра (Самира Уайли) продолжат противостоять репрессивному режиму, и снова попытаются вызволить дочку Ханну в семью из Гилеада

Сериал «Рассказ служанки» основан на одноименном антиутопическом романе Маргарет Этвуд. Однако оригинальная история закончилась уже на первом сезоне. Дальше создатели сериала оставили только правила мира, созданного писательницей. В Гилеаде, вымышленном государстве на территории США, женщин лишили всех гражданских прав, а их единственной задачей стало рождение детей для бездетных правителей.

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