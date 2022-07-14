Андрей Тарковский-младший снимет фильм о работе его отца над «Андреем Рублевым»

Документальный фильм Андрея Тарковского-младшего об истории создания исторической философской кинодрамы 1966 года получит название «Тарковский. Страсти по Андрею». Внутри соберут интервью с российскими и зарубежными кинематографистам — в частности, режиссером Андреем Кончаловским, который работал над сценарием «Андрея Рублева» вместе с Тарковским, исполнителем роли Бориски Николаем Бурляевым, а также режиссерами Альфонсо Куароном и Алехандро Гонсалесом Иньярриту, которые называют фильмы Тарковского своими любимыми. Также Тарковский-младший планирует представить авторскую версию картины.

Андрей Тарковский-младший О фильме «Андрей Рублев», цитата по ТАСС: «Андрей Рублев» — фильм, который не нуждается в презентации. […] На нем выросли поколения кинематографистов, но мало кто знает историю его создания, написания сценария, сложного пути, который фильм прошел с момента начала съемок до показа. До сих пор не существует авторской версии фильма, над которой мы сейчас работаем.

Фильм Андрея Тарковского поделен на две части и посвящен жизни иконописца Андрея Рублева. Картина состоит из вступления и восьми новелл, которые охватывают первую четверть XV века. Действие последовательно развивается на фоне междоусобного соперничества за власть сыновей Дмитрия Донского — великого князя Василия Дмитриевича и «малого князя» Юрия Дмитриевича, а также на фоне борьбы православного христианства с остатками языческих верований. Главные роли в «Андрее Рублеве» исполнили Анатолий Солоницын, Иван Лапиков, Николай Гринько и Николай Бурляев.

Напомним, в 2019 году Андрей Тарковский-младший выпустил документальный фильм «Андрей Тарковский: кино как молитва». Лента рассказывает о жизни и творчестве режиссера от первого лица — через личные воспоминания, взгляды на искусство и размышления о судьбе человеческого существования.