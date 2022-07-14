На берегу Финского залива стартовал фестиваль кино под открытым небом «Кинолес»

Как рассказали «Собака.ru» организаторы, на фестивале «Кинолес» в этом году соберутся кинодеятели, молодые актеры и режиссеры, а также профессионалы киноиндустрии, чтобы посмотреть и проголосовать за лучшие российские короткометражные фильмы последних лет, а также обменяться опытом. В программе этого года заявлены 18 работ в коротком метре — все они призеры и участники международных и российских фестивалей. Профессиональное жюри «Кинолеса» возглавляет режиссер и ученик Александра Сокурова Владимир Битоков.

Ежедневная программа фестиваля в этом году включает в себя лекции и встречи с российскими профессионалами кино, тренинги для режиссеров и актеров, показы кинофильмов. В рамках фестиваля можно поучаствовать в мастер-классах по актерскому и каскадерскому мастерству, мобильной фотографии, гриму, анимации, и жонглированию, а также научатся публичным выступлениям и импровизации.

Для детей на фестивале будет работать «Детская поляна» с собственной программой творческих мастер-классов и показами мультфильмов. На пляже по расписанию будут проходить занятия йогой и игры в пляжный волейбол и гольф. Также каждый вечер будет проходить специальная концертная программа на сцене.

Также в рамках «Кинолеса» каждый зритель сможет снять собственный фильм в специально оборудованном кинопавильоне, который возведен специально для «Кинолеса». Под руководством куратора-режиссера и профессионального оператора сделать это получится за несколько часов, в процессе пройдя полный путь кинопроизводства — от идеи до монтажа.