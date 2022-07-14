На берегу Финского залива стартовал фестиваль кино под открытым небом «Кинолес»

На берегу Финского залива, на пляже «Морские дубки» в Лисьем носу стартовал VII фестиваль короткометражных фильмов «Кинолес». В этом году он станет самым продолжительным за все время своего существования — рассказываем о программе.
Как рассказали «Собака.ru» организаторы, на фестивале «Кинолес» в этом году соберутся кинодеятели, молодые актеры и режиссеры, а также профессионалы киноиндустрии, чтобы посмотреть и проголосовать за лучшие российские короткометражные фильмы последних лет, а также обменяться опытом. В программе этого года заявлены 18 работ в коротком метре — все они призеры и участники международных и российских фестивалей. Профессиональное жюри «Кинолеса» возглавляет режиссер и ученик Александра Сокурова Владимир Битоков.
Ежедневная программа фестиваля в этом году включает в себя лекции и встречи с российскими профессионалами кино, тренинги для режиссеров и актеров, показы кинофильмов. В рамках фестиваля можно поучаствовать в мастер-классах по актерскому и каскадерскому мастерству, мобильной фотографии, гриму, анимации, и жонглированию, а также научатся публичным выступлениям и импровизации.
Для детей на фестивале будет работать «Детская поляна» с собственной программой творческих мастер-классов и показами мультфильмов. На пляже по расписанию будут проходить занятия йогой и игры в пляжный волейбол и гольф. Также каждый вечер будет проходить специальная концертная программа на сцене.
Также в рамках «Кинолеса» каждый зритель сможет снять собственный фильм в специально оборудованном кинопавильоне, который возведен специально для «Кинолеса». Под руководством куратора-режиссера и профессионального оператора сделать это получится за несколько часов, в процессе пройдя полный путь кинопроизводства — от идеи до монтажа.
Исполнительный директор фестиваля «Кинолес»:
Мы стараемся, чтобы зрители и участники получили яркие впечатления от выходных, проведенных на природе. Молодые режиссеры смогут представить свои работы массовому зрителю и найти команду для будущих проектов. Молодые люди узнают о кинопрофессиях и возможностях кинообразования в Санкт-Петербурге. Наш фестиваль — это прекрасная возможность познакомить автора и зрителя в неформальной атмосфере.
Фестиваль короткометражных фильмов «Кинолес» проходит с 13 по 17 июля на пляже «Морские дубки» в поселке Лисий нос. Вход свободный. Подробную программу можно посмотреть по ссылке.
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