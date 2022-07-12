18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

«Игра в кальмара», Зендея и Колин Ферт: объявлен список номинантов на премию «Эмми-2022»

Поделиться:

Американская телевизионная академия во время прямого эфира назвала номинантов 74-ой премии «Эмми» 2022 года. Церемония вручения статуэток пройдет 12 сентября.

Кинопоиск

Больше всего упоминаний получили сериалы «Наследники», «Тед Лассо» и «Белый лотос» (The White Lotus). HBO/HBO Max заработал 140 номинаций, Netflix — 105, а Disney+ — 34. Полный список претендентов можно посмотреть на официальном сайте премии.

Главные актеры сериала «Пэм и Томми» Себастьян Стэн и Лили Джеймс поборются за награду в своих номинациях. Шоу также выдвинули в категории «Лучший мини-сериал/телефильм». В этом году выдвинули сериалы, которые уже имеют по несколько сезонов, так и совсем новые проекты. К примеру, «Шершни» про загадочную авиакатастрофу и ее последствия, «Ломка» с Майклом Китоном в главной роли, «Лестница» с Колином Фертом, «Изобретая Анну» и другие. Собрали главные номинации премии.

Лучшая актриса в комедийном сериале:

  • Куинта Брансон — «Начальная школа "Эбботт"»
  • Рэйчел Броснахан — «Удивительная миссис Мэйзел»
  • Кейли Куоко — «Бортпроводница»
  • Исса Рэй — «Белая ворона»
  • Джин Смарт — «Хитрости»
  • Эль Фаннинг — «Великая»

Лучший актер в комедийном сериале:

  • Дональд Гловер — «Атланта»
  • Стив Мартин — «Убийства в одном здании»
  • Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»
  • Билл Хейдер — «Барри»
  • Николас Холт — «Великая»
  • Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»

Лучший комедийный сериал:

  • «Барри»
  • «Начальная школа "Эбботт"»
  • «Тед Лассо»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Удивительная миссис Мэйзел»
  • «Умерь свой энтузиазм»
  • «Хитрости»
  • «Чем мы заняты в тени»

Лучший актер в мини-сериале/телефильме:

  • Оскар Айзек — «Сцены из супружеской жизни»
  • Эндрю Гарфилд — «Под знаменем небес»
  • Майкл Китон — «Ломка»
  • Химеш Патель — «Станция одиннадцать»
  • Себастьян Стэн — «Пэм и Томми»
  • Колин Ферт — «Лестница»

Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме:

  • Джулия Гарнер — «Изобретая Анну»
  • Лили Джеймс — «Пэм и Томми»
  • Тони Коллетт — «Лестница»
  • Маргарет Куэлли — «Уборщица»
  • Сара Полсон — «Импичмент: Американская история преступлений»
  • Аманда Сайфред — «Выбывшая»

Лучший мини-сериал:

  • «Белый лотос»
  • «Выбывшая»
  • «Изобретая Анну»
  • «Ломка»
  • «Пэм и Томми»

Лучшая актриса в драматическом сериале:

  • Зендея — «Эйфория»
  • Джоди Комер — «Убивая Еву»
  • Лора Линни — «Озарк»
  • Мелани Лински — «Шершни»
  • Сандра О — «Убивая Еву»
  • Риз Уизерспун — «Утреннее шоу»

Лучший актер в драматическом сериале:

  • Джейсон Бэйтман — «Озарк»
  • Ли Джон-джэ — «Игра в кальмара»
  • Брайан Кокс — «Наследники»
  • Боб Оденкерк — «Лучше звоните Солу»
  • Адам Скотт — «Разделение»
  • Джереми Стронг — «Наследники»

Лучший драматический сериал:

  • «Игра в кальмара»
  • «Лучше звоните Солу»
  • «Наследники»
  • «Озарк»
  • «Очень странные дела»
  • «Разделение»
  • «Шершни»
  • «Эйфория»
Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: