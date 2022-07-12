«Игра в кальмара», Зендея и Колин Ферт: объявлен список номинантов на премию «Эмми-2022»

Американская телевизионная академия во время прямого эфира назвала номинантов 74-ой премии «Эмми» 2022 года. Церемония вручения статуэток пройдет 12 сентября.
Больше всего упоминаний получили сериалы «Наследники», «Тед Лассо» и «Белый лотос» (The White Lotus). HBO/HBO Max заработал 140 номинаций, Netflix — 105, а Disney+ — 34. Полный список претендентов можно посмотреть на официальном сайте премии.
Главные актеры сериала «Пэм и Томми» Себастьян Стэн и Лили Джеймс поборются за награду в своих номинациях. Шоу также выдвинули в категории «Лучший мини-сериал/телефильм». В этом году выдвинули сериалы, которые уже имеют по несколько сезонов, так и совсем новые проекты. К примеру, «Шершни» про загадочную авиакатастрофу и ее последствия, «Ломка» с Майклом Китоном в главной роли, «Лестница» с Колином Фертом, «Изобретая Анну» и другие. Собрали главные номинации премии.
Лучшая актриса в комедийном сериале:
- Куинта Брансон — «Начальная школа "Эбботт"»
- Рэйчел Броснахан — «Удивительная миссис Мэйзел»
- Кейли Куоко — «Бортпроводница»
- Исса Рэй — «Белая ворона»
- Джин Смарт — «Хитрости»
- Эль Фаннинг — «Великая»
Лучший актер в комедийном сериале:
- Дональд Гловер — «Атланта»
- Стив Мартин — «Убийства в одном здании»
- Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»
- Билл Хейдер — «Барри»
- Николас Холт — «Великая»
- Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»
Лучший комедийный сериал:
- «Барри»
- «Начальная школа "Эбботт"»
- «Тед Лассо»
- «Убийства в одном здании»
- «Удивительная миссис Мэйзел»
- «Умерь свой энтузиазм»
- «Хитрости»
- «Чем мы заняты в тени»
Лучший актер в мини-сериале/телефильме:
- Оскар Айзек — «Сцены из супружеской жизни»
- Эндрю Гарфилд — «Под знаменем небес»
- Майкл Китон — «Ломка»
- Химеш Патель — «Станция одиннадцать»
- Себастьян Стэн — «Пэм и Томми»
- Колин Ферт — «Лестница»
Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме:
- Джулия Гарнер — «Изобретая Анну»
- Лили Джеймс — «Пэм и Томми»
- Тони Коллетт — «Лестница»
- Маргарет Куэлли — «Уборщица»
- Сара Полсон — «Импичмент: Американская история преступлений»
- Аманда Сайфред — «Выбывшая»
Лучший мини-сериал:
- «Белый лотос»
- «Выбывшая»
- «Изобретая Анну»
- «Ломка»
- «Пэм и Томми»
Лучшая актриса в драматическом сериале:
- Зендея — «Эйфория»
- Джоди Комер — «Убивая Еву»
- Лора Линни — «Озарк»
- Мелани Лински — «Шершни»
- Сандра О — «Убивая Еву»
- Риз Уизерспун — «Утреннее шоу»
Лучший актер в драматическом сериале:
- Джейсон Бэйтман — «Озарк»
- Ли Джон-джэ — «Игра в кальмара»
- Брайан Кокс — «Наследники»
- Боб Оденкерк — «Лучше звоните Солу»
- Адам Скотт — «Разделение»
- Джереми Стронг — «Наследники»
Лучший драматический сериал:
- «Игра в кальмара»
- «Лучше звоните Солу»
- «Наследники»
- «Озарк»
- «Очень странные дела»
- «Разделение»
- «Шершни»
- «Эйфория»
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