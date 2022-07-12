«Игра в кальмара», Зендея и Колин Ферт: объявлен список номинантов на премию «Эмми-2022»

Больше всего упоминаний получили сериалы «Наследники», «Тед Лассо» и «Белый лотос» (The White Lotus). HBO/HBO Max заработал 140 номинаций, Netflix — 105, а Disney+ — 34. Полный список претендентов можно посмотреть на официальном сайте премии.

Главные актеры сериала «Пэм и Томми» Себастьян Стэн и Лили Джеймс поборются за награду в своих номинациях. Шоу также выдвинули в категории «Лучший мини-сериал/телефильм». В этом году выдвинули сериалы, которые уже имеют по несколько сезонов, так и совсем новые проекты. К примеру, «Шершни» про загадочную авиакатастрофу и ее последствия, «Ломка» с Майклом Китоном в главной роли, «Лестница» с Колином Фертом, «Изобретая Анну» и другие. Собрали главные номинации премии.

Лучшая актриса в комедийном сериале:

Куинта Брансон — «Начальная школа "Эбботт"»

Рэйчел Броснахан — «Удивительная миссис Мэйзел»

Кейли Куоко — «Бортпроводница»

Исса Рэй — «Белая ворона»

Джин Смарт — «Хитрости»

Эль Фаннинг — «Великая»

Лучший актер в комедийном сериале:

Дональд Гловер — «Атланта»

Стив Мартин — «Убийства в одном здании»

Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»

Билл Хейдер — «Барри»

Николас Холт — «Великая»

Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»

Лучший комедийный сериал: