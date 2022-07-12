«Это слишком даже для Питера»: вышел трейлер сериала «1703» с Куценко, Хайруллиной и Фоменко

«Трейлер сериала «1703», который оказался таким крутым, что мы ждем его уже год после пилота. Который с ходу победил всех на фестивале стримингов «Originals+». Который оказался настолько актуален, что часть его сцен пришлось переделать. Переделка уже не впервой касается проектов сценариста Дениса Артамонова, у которого резали «Секреты семейной жизни», но общая странность сохраняется», — пишет о проекте медиа «Русское кино в топе», которое опубликовало трейлер.

По сюжету Вадик, молодой опер из Москвы, переводится в Петербург, где живет его невеста. В наставники он получает старшего оперуполномоченного, капитана Гошу Колпакова — психованного суицидника и мизантропа, проживающего самый темный момент своей жизни. Двое напарников колесят по городу под Буланову и расследуют дело об исчезновении трупов молодых девушек из моргов.

Роли в сериале «1703» исполнили Кузьма Сапрыкин, Гоша Куценко, Софья Лебедева, Павел Табаков, Варвара Феофанова, Роза Хайруллина, Николай Фоменко, Андрей Федорцов, певец Шарлот, Гарик Айвазов и другие. Режиссером выступил Сергей Сенцов, ранее работавший над сериалами «Физрук» и «Дылды».

Сериал «1703» выйдет на стриминговом сервисе Okko в 2022 году.