В синематеке «Аквариум» на «Ленфильме» открылся философский киноклуб «Кино О... И...». На первом показе обсудят Годара «Прощай, речь»

Первая встреча пройдет уже завтра, 12 июля, в 19:00. Во время киноклуба покажут и обсудят работу Жан-Люка Годара «Прощай, речь».

«Годар чрезвычайно сложен для понимания: количество кино- и литературных цитат в его нынешнем языке превосходит количество цитат и скрытых отсылок у Джеймса Джойса. В ход идет огромный пласт культуры — Хичкок, Достоевский, Деррида, Соссюр, Кокто, Мальро — вот только некоторые из вдохновивших Годара на семидесятиминутное поэтическое размышление о речи, ее пределах и функции. Ни один интеллектуал не сможет целиком постичь весь замысел автора, и, тем не менее, не попробовать разобраться в смысле творчества величайшего киноэкспериментатора, отклонить брошенный вызов — это не наш метод. Изначально снятый в 3-D фильм, мы покажем в 2-D, но количество измерений, в которых можно мыслить этот фильм, не уменьшится ни на йоту», — описали организаторы киноклуба.

Отмечается, что встречи будут проходить бесплатно каждый второй и четвертый вторники месяца. Первый киноклуб пройдет в пространстве «Аквариум» на Каменноостровском проспекте, 10 в 19:00. Зарегистрироваться на показ можно по ссылке.