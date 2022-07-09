Южнокорейский фильм «Паразиты» Пона Чжун Хо выйдет в повторный прокат в России

Мультижанровый фильм корейского режиссера Пон Джун Хо «Паразиты» рассказывает об обычном корейском семействе Кимов. Жизнь их не балует — приходится жить в сыром грязном полуподвале, воровать интернет у соседей и перебиваться случайными подработками. Однажды сыну семейства выпадает шанс поработать репетитором у старшеклассницы в богатой семье. Подделав диплом о высшем образовании, парень отправляется в шикарный дизайнерский особняк и производит на хозяйку дома хорошее впечатление. Тут же ему в голову приходит необычный план по трудоустройству сестры.

В рамках 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020 картина получила главную статуэтку за лучший фильм, а также награды за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший иностранный художественный фильм.