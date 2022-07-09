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Южнокорейский фильм «Паразиты» Пона Чжун Хо выйдет в повторный прокат в России

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Южнокорейский комедийно-драматический фильм режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» покажут повторно в российских кинотеатрах 4 августа. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Кадр из трейлера фильма «Паразиты»

За дистрибуцию будет отвечать кинокомпания «Про:взгляд». Пока что неизвестно, в каких городах и кинотеатрах, будут транслировать киноленту.

Мультижанровый фильм корейского режиссера Пон Джун Хо «Паразиты» рассказывает об обычном корейском семействе Кимов. Жизнь их не балует — приходится жить в сыром грязном полуподвале, воровать интернет у соседей и перебиваться случайными подработками. Однажды сыну семейства выпадает шанс поработать репетитором у старшеклассницы в богатой семье. Подделав диплом о высшем образовании, парень отправляется в шикарный дизайнерский особняк и производит на хозяйку дома хорошее впечатление. Тут же ему в голову приходит необычный план по трудоустройству сестры.

В рамках 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020 картина получила главную статуэтку за лучший фильм, а также награды за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший иностранный художественный фильм.

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