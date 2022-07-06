Вышел трейлер фильма «Амстердам» с Марго Робби, Джоном Д. Вашингтоном и Кристианом Бейлом в главных ролях

Лента расскажет историю трех друзей, которые становятся и свидетелями, и подозреваемыми, и следователями в одном из «самых возмутительных заговоров в американской истории». Сюжет сочетает как вымышленные, так и реальные события, произошедшие в 1930-ые годы.

Актерский состав подобрали из именитых актеров: главные роли исполнили Кристиан Бэйл, Марго Робби, Джон Дэвид Вашингтон. Также в картине появятся Рами Малек, Зои Салдана, Роберт Де Ниро, Тимоти Олифант, Майкл Шеннон, Крис Рок, Тейлор Свифт, Майк Майерс, Аня Тейлор-Джой и другие.

Режиссером картины выступил Дэвид О. Расселл, постановщик «Бойца» и «Аферы по-американски». Фильм «Амстердам» появится на больших экранах в ноябре 2022 года.