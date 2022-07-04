От «российских Шаламе и Зендеи» до «Дурака»: Что смотреть в кинотеатрах в июле 2022-го

«Булки»

Ромком с Кристиной Асмус в главной роли рассказывает о приключениях кондитера Тани. Та мечтает о своем кафе и счастливой семейной жизни, но муж изменяет ей сразу после свадьбы, и она улетает одна на Шри-Ланку. Там Таня оказывается без денег и документов в компании трех парней, которые ей не слишком рады.

Самое примечательное во всей этой истории — реальные обстоятельства съемок. Из-за пандемии они растянулись на два года, и специально под съемочную группу на Шри-Ланке, строго соблюдавшей коронавирусные ограничения, открыли отель.

С 7 июля