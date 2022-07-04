От «российских Шаламе и Зендеи» до «Дурака»: Что смотреть в кинотеатрах в июле 2022-го

Летнее кинотеатральное затишье, осложненное невыходом в России релизов голливудских студий-мейджеров, продолжается и в июле. Тем не менее «Собака.ru» выбрала главные фильмы, которые выйдут в наш прокат во второй месяц лета: от поэтичной мелодрамы о первых чувствах «Страна Саша» с «российскими Тимоти Шаламе и Зендеей» Марком Эйдельштейном и Марией Мацель до нежного признания Шарлотты Генсбур в любви своей маме Джейн Биркин «Джейн глазами Шарлотты».
«Драйв» / Drive (2011)
Визионер и провокатор Николас Виндинг Рефн выиграл за этот стремительный неонуар с Райаном Гослингом и Кэри Маллиган «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале как лучший режиссер. При этом снимать картину изначально должен был Ник Маршалл — и с Хью Джекманом в главной роли. Спустя более 10 лет после релиза фильм о том, как молчаливый водитель уходит от погони, спасая соседку от гангстеров, вновь можно увидеть на большом экране в России.
С 7 июля
«Булки»
Ромком с Кристиной Асмус в главной роли рассказывает о приключениях кондитера Тани. Та мечтает о своем кафе и счастливой семейной жизни, но муж изменяет ей сразу после свадьбы, и она улетает одна на Шри-Ланку. Там Таня оказывается без денег и документов в компании трех парней, которые ей не слишком рады.
Самое примечательное во всей этой истории — реальные обстоятельства съемок. Из-за пандемии они растянулись на два года, и специально под съемочную группу на Шри-Ланке, строго соблюдавшей коронавирусные ограничения, открыли отель.
С 7 июля
«Венециафрения» / Veneciafrenia
Эстетский триллер лауреата Венецианского фестиваля (за «Печальную балладу для трубы») Алекса де ла Иглесиа о смерти в Венеции же. Испанцы Иса, Сусана, Аранца, Хави и Хосе приезжают в итальянский город каналов и гондольеров, чтобы отметить девичник. Но после вечеринки Хосе исчезает, друзья не могут доказать полиции, что он действительно существовал, а одетый в костюм шута Риголетто человек начинает убивать на улицах случайных туристов, делая вид, что это просто карнавальное представление.
С 7 июля
«Первая любовь» / First Love
Незатейливая мелодрама о превратностях первой любви со звездой франшизы «После» — племянником Рэйфа Файнса Хиро Файнсом-Тиффином. Тут он вновь играет старшеклассника, выбирающего между разумом и чувствами. В пользу вторых, конечно — в отличие от его более прагматичной возлюбленной (Сидни Парк из «В твоем доме кто-то есть»). В касте проекта также красавица Дайан Крюгер в роли мамы главного героя.
С 7 июля
«Джейн глазами Шарлотты» / Jane par Charlotte
Интимный (в значении сокровенного, конечно) фильм о Джейн Биркин — здесь о ней нежно и откровенно рассказывает одна из ее дочерей: актриса и режиссер Шарлотта Генсбур. Почему они иногда испытывают стеснение будучи вместе, за что себя винят и почему боятся однажды остаться друг без друга.
С 7 июля
«Страна Саша»
Нежный и поэтичный, как исполнители главных ролей в нем, фильм участвовал в одной из программ Берлинале в этом году. Это история про 17-летнего Сашу (Марк Эйдельштейн), который не знает, чего хочет от жизни. Однажды он встречает девушку Женю (Мария Мацель), испытывающую сложности в общении с другими людьми. Для режиссера Юлии Трофимовой это дебют в полном метре (хотя она уже снимала скринлайф-сериал «Инсталайф» для платформы Premier).
С 14 июля
«Шербурские зонтики» / Les parapluies de Cherbourg (1964)
Культовый французский мюзикл с Катрин Денев начнут показывать в повторном прокате в России со Дня взятия Бастилии — с 14 июля. Это одна из самых печальных (и тем самым прекрасных) историй любви в мировом кинематографе. Ведь формула «Они жили долго и счастливо» — это слишком предсказуемо и нереалистично. Куда более приближено к настоящему: они жили счастливо, но недолго, так как он ушел на фронт. От него не было вестей, она вышла замуж за другого, а он вернулся. Но быть вместе им уже не суждено: только жалеть о жизни, которую они уже не проживут.
С 14 июля
«Дурак» (2014)
Народный хит брутального режиссера Юрия Быкова, который он посвятил Алексею Балабанову, выходит в повторный прокат в России. И это только начало. Кинокомпания «Ten Letters» решила устроить настоящую ретроспективу Быкова — в июле ре-релиз будет и у других его картин. «Дурак» (вдруг кто-то фильм не видел) рассказывает о сантехнике (Артем Быстров), который пытается противостоять госмашине и не допустить обрушение аварийного дома.
С 14 июля
«Алеша Попович и Тугарин змей» (2004), «Илья Муромец и Соловей разбойник» (2006), «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2007)
Обычно части «богатырской» франшизы анимационной студии «Мельница» выходят в новогодние каникулы — и традиционно собирают неплохую кассу. Теперь есть шанс увидеть их и летом: в повторном прокате. К тому же за почти 20 лет с момента выпуска мультфильмов подросли новые юные зрители, которые еще не видели приключения Алеши Поповича, Ильи Муромца и Добрыни Никитича на большом экране. И это надо, конечно, скорее исправить!
С 14 июля
«Спайс бойз» (2019)
Кровавый слэшер с завязкой в стиле «Экстаза» Ноэ от белорусского режиссера Владимира Зинкевича («Качели») тоже выходит в повторный прокат. Мальчишник на даче превращается в резню, когда жених и его друзья решают принять запрещенные вещества.
С 14 июля
«Красная черепаха» / La tortue rouge (2016)
Франко-японский мультфильм-притча Михаэля Дюдока де Вита «Красная черепаха» в 2017 году претендовал на «Оскар» как лучшая анимационная картина, но уступил «Зверополису». Проект сделан на студии Ghibli Миядзаки. Это философский рассказ об огромной красной черепахе, которая мешает мужчине уплыть с необитаемого острова. В России картина выходит в повторный прокат.
С 14 июля
«Одержимая»
Эротический детективный триллер Игоря Волошина («Нирвана», «Физрук», «Ольга») с Лукерьей Ильяшенко из «Сладкой жизни». Она тут играет одержимую плотским (во всех смыслах) судмедэксперта, чьих возлюбленных убивает неизвестный маньяк, используя их тела как фотобумагу. Дело расследует полицейский Воронин (Олег Васильков), который уверен, что оно как-то связано с исчезновением его дочери.
С 14 июля
«Месть Банши» / Code Name Banshee
Боевик с Джейми Кинг («Город грехов», «Секреты на кухне») и Антонио Бандерасом. Бывший киллер ЦРУ Калеб бросает службу и скрывается ото всех, но его экс-протеже по прозвищу Банши узнает, что кто-то назначил награду за их уничтожение. Они объединяют усилия, чтобы успеть первыми обезвредить своих потенциальных убийц, поддерживаемых правительством.
С 14 июля
«Майор» (2013)
И еще один фильм Юрия Быкова в повтором прокате. Это история майора полиции Соболева (Денис Шведова), который насмерть сбивает семилетнего ребенка на глазах матери, спеша к своей беременной жене. Сотрудник правопорядка решает моральную дилемму: использовать ли служебное положение, чтобы оправдаться, или ответить по закону.
С 21 июля
«Пес-самурай и город кошек» / Paws of Fury: The Legend of Hank
Один из режиссеров этого обаятельного анимационного фильма — автор «Короля Льва» Роб Минкофф, также помогавший создавать «Русалочку» и «Красавицу и чудовище». Главный герой его новой картины — пес Хэнк, мечтающий стать самураем. Но в городе кошек, где он живет, его не воспринимают всерьез. Однажды у него появляется шанс попробовать превратиться в великого воина с помощью наставника и друзей.
С 21 июля
«Темные очки» / Occhiali neri
81-летний мастер джалло Дарио Ардженто вновь пугает кроваво-красным эстетским триллером (и с его дочерью Азией Ардженто в одной из ролей). Маньяк убивает красивых девушек Рима, занимающихся эскортом. Одной из них, Диане (Иления Пасторелли), удается сбежать, но она попадает в автомобильную аварию, в которой теряет зрение. Ослепшая девушка уверена, что серийный убийца продолжает ее преследовать.
С 21 июля
«Неувольняемый» / Irréductible
Французская производственная комедия об особенностях местного законодательства (в социальном государстве, когда оно не только номинально по Конституции). У бездельника Венсана непыльная работа, за которую он получает неплохие деньги. Начальница пытается заставить его уволиться по собственному желанию, но Венсан намерен дотянуть до повышенной госпенсии. А значит его ждут командировки в Африку, на Северный полюс и прочие «невыносимые» условия труда.
С 21 июля
«Охота» / Jagten (2012)
Жесткая драма товарища по «Догме» и друга Ларса фон Триера Томаса Винтерберга с его любимцем Мадсем Миккельсеном в главной роли возвращается в повторный прокат в России. Жизнь одинокого воспитателя детского сада из-за лжи маленькой ученицы превращается в ад: его обвиняют в педофилии. Чем больше он пытается оправдываться, тем меньше ему верят окружающие.
С 28 июля
«Пассажиры ночи» / Les passagers de la nuit
Драма с Шарлоттой Генсбур в главной роли участвовала в этом году в основном конкурсе Берлинале. Разведенная мать двоих детей Элизабет устраивается в ночное радио-шоу, поддерживающее людей в сложной ситуации. Через передачу она знакомится с одинокой девушкой Талулой, которую начинает опекать, как дочь. Режиссером фильм стал Микаэль Херс («Новая жизнь Аманды»).
С 28 июля
«Три богатыря и принцесса Египта» (2017), «Три богатыря и Морской царь» (2016), «Три богатыря и Наследница престола» (2018)
Следующая порция «богатырской» франшизы выходит в конце июля — это уже сравнительно недавние картины серии, которые, впрочем, все равно интересно посмотреть на большом экране. Особенно, тем юным и не очень зрителям, которые их еще не видели.
С 28 июля
«Жить» (2010)
Июльская «ретроспектива» Юрия Быкова завершится ре-релизом фильма «Жить» — полнометражного дебюта режиссера. Это, как и всегда у него, драма с исключительно мужскими центральными персонажами о том, как же несправедливо устроен этот мир, в котором зло никогда не оказывается наказанным. Солирует тут все тот же Денис Шведов.
С 28 июля
«Исповедь» / Mass
Разговорная драма Фрэна Кранца («Тренировочный день», «Донни Дарко») по его собственному сценарию и с отличным актерским кастом, в котором Рид Бирни, Энн Дауд, Джейсон Айзекс и Марта Плимптон, стала его дебютом в режиссуре. Трагедия (не будем спойлерить какая) меняет жизни двух супружеских пар. Спустя несколько лет они соглашаются вновь встретиться, чтобы все проговорить — и тем самым встать на путь исцеления.
С 28 июля
«Асфальтовое солнце»
Сын Владимира Хотиненко Илья снял ностальгическую драму взросления. Ее главный герой — 15-летний Артем (Артем Фадеев из «О чем говорят мужчины» и «Экипажа»), рассекающий в советские 1980-е на роликовой доске — так в СССР называли скейт. Пытаясь найти себя в жизни, подросток считает, что ему во что бы то ни стало надо победить на уличных соревнованиях.
С 28 июля
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