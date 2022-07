От «российских Шаламе и Зендеи» до «Дурака»: Что смотреть в кинотеатрах в июле 2022-го

«Пес-самурай и город кошек» / Paws of Fury: The Legend of Hank

Один из режиссеров этого обаятельного анимационного фильма — автор «Короля Льва» Роб Минкофф, также помогавший создавать «Русалочку» и «Красавицу и чудовище». Главный герой его новой картины — пес Хэнк, мечтающий стать самураем. Но в городе кошек, где он живет, его не воспринимают всерьез. Однажды у него появляется шанс попробовать превратиться в великого воина с помощью наставника и друзей.

С 21 июля