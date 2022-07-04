Режиссеры «Все везде и сразу» опровергли информацию о готовящемся продолжении фильма

Издание IndieWire 2 июля опубликовало материал, в котором постановщики рассказывали о возможном сиквеле и новой теме для продолжения картины. В статье режиссеры упомянули, что почти не коснулись темы интернета, хотя она имела огромное влияние при создании «Все везде и сразу».

«Это неправда. Даже вспомнить не могу, что шутили об этом. Должно быть, мы это говорили в марте, когда идея сиквела казалась нам особенно комичной и надуманной», — написали они.

Кинематографисты извинились перед фанатами фильма, кого могла напугать новость о сиквеле. Они признались, что заголовок новости их тоже перепугал.