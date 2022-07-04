Онлайн-кинотеатры Wink и more.tv объединятся в один видеосервис

В рамках объединения онлайн-кинотеатров Wink и more.tv «Ростелеком» получит 70%, а НМГ — 30% уставного капитала. В настоящий момент планируется проведение оценок объединяемых бизнесов и других необходимых корпоративных процедур, по итогам которых стороны финализируют параметры сделки и подпишут юридически обязывающие документы. Интеграционные процедуры должны завершиться до конца 2022 года.

Для решения операционных вопросов будет создан специальный комитет, в который войдут представители обеих сторон. Он определит принципы формирования, бизнес-структуру и систему управления совместного видеосервиса. Планируется поэтапное объединение сервисов, контентных библиотек и клиентских баз, а также создание единого центра компетенций по продюсированию и производству оригинального контента.

По словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, новый видеосервис «объединит сильные стороны участников, предложив рынку эффективный конвейер производства и распространения отличного контента, как в IPTV, так и в ОТТ-среде», что приведет к укреплению совместных рыночных позиций и увеличению объемов производства оригинального контента. Как считает генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова, синергия производственных мощностей и экспертизы в создании медиаконтента позволит «значимо усилить позиции обновленного онлайн-кинотеатра на высококонкурентном российском рынке».