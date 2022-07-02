Скончался мультипликатор Леонид Шварцман, создавший образ Чебурашки

Леонид Аронович Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. В 1941 года окончил школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры (ныне Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при Российской академии художеств). В 1951 году окончил в Москве художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, теперь Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова). На третьем курсе в 1948 году он стал ассистентом режиссера на студии «Союзмультфильма» в Москве.

В общей сложности он проработал на студии более 50 лет. Шварцман подарил зрителям такие мультфильмы, как «Чебурашка и крокодил Гена», «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев» и другие.

В 2002 году Шварцман получил звание Народного художника России, а в 2020 году его наградили орденом Александра Невского с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». В этом же году ему вручили национальную анимационную премию «Икар».