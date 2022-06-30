Число работающих кинозалов в России сократилось более чем на треть. Посещаемость — на 57%

Согласно статистике Ассоциации владельцев кинотеатров, число кинозалов, показавших хотя бы один сеанс за сутки, в будние дни в начале июня было более чем на треть меньше, чем в начале года. В цифрах на 6 июня падение составило 36% — до 3,6 тысячи залов, тогда как еще 5 января их было 5,7 тысячи. В выходные сокращение менее заметно: по статистике уикендов оно составило 21%.

Так, сети «Синема парк» и «Формула кино» задействуют кинозалы по необходимости. «Например, с понедельника по среду в многозальном кинотеатре четыре из 12 залов могут не работать, а в выходные работают все. Примерно 17% залов были закрыты более десяти дней в мае», — приводит «Коммерсантъ» слова представителя сетей.

Закрытия залов происходят в зависимости от вместительности самих кинотеатров. «Если говорить про кинотеатры, у которых больше восьми залов, то примерно два-три из них уже не работает и в будни, и в выходные. Сейчас получается нормально укомплектовать контентом только в среднем четыре зала», — добавляет гендиректор сети «Премьер-зал» Владимир Петелин.

Отсутствие иностранных премьер и дефицит кинопродукции в целом также повлияли на выручку и посещаемость кинотеатров. За неделю с 30 мая по 5 июня выручка упала на 63% по сравнению со средненедельным показателем 2021 года — до 681,4 миллиона рублей, посещаемость на 57% — до 1,2 миллиона человек.

Аналитики не исключают, что в середине и второй половине лета ситуация ухудшится. «Традиционно в период каникул и отпусков кассу делали исключительно голливудские студийные проекты. Способных заинтересовать массового зрителя релизов как минимум до конца лета нет вообще. […] Функционирование современного мультиплекса при нынешней ситуации лишено всякого смысла. […] Пока не пройдена точка невозврата, возобновление работы в случае изменения ситуации на рынке дело нескольких дней или даже часов. Все завязано на политическом характере кризиса, отсюда невозможность делать долгосрочные прогнозы», — говорит аналитик «Кинобизнеса сегодня» Станислав Демиденко.