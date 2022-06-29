Вуди Аллен рассказал о планах снять еще два полнометражных фильма

Аллен поделился информацией о съемках одного из фильмов: картину будут снимать в Париже в конце лета или начале осени. Других подробностей грядущего проекта автор не сообщил.

В разговоре с Болдуином он пожаловался на сложности для традиционных кинотеатральных премьер, с которыми он сталкивался еще до пандемии. По его словам, раньше фильмы показывали в кинотеатрах продолжительное время, и люди по всей стране сотнями шли их посмотреть. Сейчас же все изменилось, картины в прокате держаться не более шести недель, а потом они выходят на стримингах, заявил режиссер, отметив, что ему «это не так приятно».

К театру у Аллена такие же претензии, как и к кинобизнесу: «Когда я был моложе, люди ходили в район театров, и там было много света, там шла одна интересная пьеса за другой, и это было весело. Было огромное разнообразие».

Режиссер отметил, что сейчас район Бродвея превратился в «ужасный торговый центр», а все шоу — возрожденные мюзиклы и постановки, где обязательно должна появиться знаменитость. В результате «нет больше ни Артура Миллера, ни Теннесси Уилльямса, ни Уилльяма Инге, ни Эдварда Олби».

У Вуди Аллена обширная кинокарьера, с 1960-х по 2010-е годы он снимал в среднем по одному фильму в год. В некоторых своих полнометражных работах выступал в качестве сценариста или режиссера.