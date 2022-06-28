Вышел первый тизер комедийного фильма ужасов «Фокус-покус-2» с Сарой Джессикой Паркер и Бетт Мидлер

Действие сиквела развернется спустя 29 лет после событий оригинальной картины, которая выходила в 1993 году. Тогда зрители наблюдали за тремя ведьмами, которые проснулись после 300-летнего сна.

«Теперь трое старшеклассников должны помешать хищным ведьмам устроить новый хаос в Салеме до рассвета, в канун Дня Всех Святых», — говорится в описании нового проекта.

В продолжении истории снялись уже знакомые актрисы: Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Нэджими. Они исполнили роли трех ведьм в первом фильме. Режиссером картины выступит Энн Флетчер («ЭйДжэй и королева»).